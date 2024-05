MLB／金鶯韓德森15轟居首 大谷翔平13轟仍是國聯最猛

金鶯隊開路先鋒韓德森(Gunnar Henderson)又轟了,今天對水手隊之戰首局首打席全壘打,成為致勝一擊,幫助金鶯6:3獲勝,也以15轟和太空人 隊塔克(Kyle Tucker)並列大聯盟全壘打王。

韓德森1局下砲轟水手先發投手柯比(George Kirby),本季第5支首局首打席全壘打出爐,在大聯盟排名第1。

韓德森去年奪下美聯新人王,28轟寫下個人單季新高,今年才打44場比賽已有15轟,也是史上第6位年紀在22歲(含)以下,開季前44戰至少出現15轟的球員。

3 straight games with a homer, 15 homers on the year.



Gunnar Henderson is ABSURD! pic.twitter.com/UtdQF4mo3d