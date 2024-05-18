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MLB／大谷翔平「大谷日」炸裂 13轟重返7冠王 道奇奪第30勝

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平17日開轟，本季第13轟再次衝回全壘打王。（美聯社）
大谷翔平17日開轟，本季第13轟再次衝回全壘打王。（美聯社）

洛杉磯市將17日訂為「大谷翔平日」，大谷翔平也在比賽中開轟回應，本季第13轟再次衝回全壘打王，加上隊友貝茲（Mookie Betts）、海沃德（Jason Heyward）都加入煙火秀，道奇隊以7：3擊敗紅人隊，中止2連敗也拿下本季第30勝。

大谷17日賽前在洛杉磯市議會現身，參與「大谷翔平日」表揚活動，隨後扛起先發第2棒、指定打擊，1局上雖然敲出滾地出局，但3局下直接把球扛出左外野，一發擊球初速104.5哩、368呎的兩分砲。

加上1局上貝茲的陽春砲，道奇隊一度取得3：0領先，不過紅人隊靠著4到6局連續得分，將比數追平，台美混血好手費爾柴爾德（Stuart Fairchild）、史蒂芬森（Tyler Stephenson ）各敲1發陽春砲。

4局下被三振的大谷翔平被鏡頭捕捉到與總教練羅伯茲（Dave Roberts）在休息區討論打擊策略，7局下上場打擊雖然敲出滾地球造成隊友出局，但自己靠著野選跟失誤站上二壘，2出局情況下，靠著史密斯（Will Smith）的安打從二壘跑回超前分。

道奇隊在7局下攻下2分，8局下又追加2分，靠著1出局後佩吉（Andy Pages）敲安，下一棒海沃德補上本季首轟，海沃德因背部傷勢開季打了4場就下放，到17日賽前重返大聯盟立刻做出貢獻。

大谷翔平總計4打數1安打，2打點、2得分，這發本季第13轟讓他與太空人隊塔克（Kyle Tucker）、金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）並列大聯盟全壘打王，另外加上打擊率3成58、長打率0.676、OPS 1.102、64支安打、30支長打、121個壘打數，一共7項打擊數據都是大聯盟第一。

道奇隊先發投手派克斯頓（James Paxton）6局失3分優質先發，然而退場時雙方平手無關勝敗，而7局下超前也讓中繼1局無失分的葛洛夫（Michael Grove）拿下本季第2勝。

大谷翔平 道奇 洛杉磯

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