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MLB／賈吉又敲2長打 施密特助洋基橫掃雙城

體育新聞組／ 綜合報導
賈吉近期手感火燙。(美聯社)
賈吉近期手感火燙。(美聯社)

洋基隊投手施密特（Clarke Schmidt）16日面對雙城隊繳出生涯代表作，主投8局狂飆8K無失分，洋基終場以5：0完封，系列賽橫掃雙城，成為本季首支30勝的美聯球隊。

影音來源：YouTube

史密特用103球完成8局，只被敲3安，投出8次三振沒保送，無失分，防禦率降到2.49。洋基新星沃爾普（Anthony Volpe）敲出首局首打席全壘打，隨後靠著托瑞斯（Gleyber Torres）帶有1分打點的長打和瑞佐（Anthony Rizzo）的滾地球，再進帳2分，洋基6上和7上再各添1分，終場就以5：0收下勝利。

施密特5月戰績3勝0敗，主投19.2局投出21K和2保送，只失3分，防禦率僅1.37。施密特受訪時提到，「過去一年半，我在比賽心理層面上學到很多東西，如何應對打線及管控比賽，很高興看到有進展，我會繼續投入其中。」

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）近期手感火燙，繼15日單場4長打，16日3打數2安打，又都是長打，還獲得1次保送，打擊率上升到0.262，整體攻擊指數（OPS）0.948已反超隊友索托（Juan Soto），美聯排名第3。

洋基

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