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MLB／大谷翔平第11盜0安 道奇本季最多觀眾面前吞2連敗

記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平(下)16日從一壘盜壘到二壘。(美聯社)
大谷翔平(下)16日從一壘盜壘到二壘。(美聯社)

道奇隊舉辦大谷翔平搖頭娃娃日，吸引了5萬3527人進場觀戰寫下大聯盟本季新高，然而大谷翔平除了演出第11次盜壘成功外沒有太多表現，最後還被代打換下，道奇隊也以7：2輸給紅人隊。

道奇隊16日推出大谷翔平搖頭娃娃，吸引許多球迷搶購。(歐新社)
道奇隊16日推出大谷翔平搖頭娃娃，吸引許多球迷搶購。(歐新社)

大谷翔平今天擔任先發第2棒、指定打擊，1局上首打席就選到四壞保送上壘，結果蘇特（Brent Suter）在牽制時球砸到大谷左腿，現場球迷立刻噓聲四起。

好在大谷翔平沒事，擔任假先發的蘇特抓到2出局後就退場，大谷趁著紅人隊剛換投，立刻發動快腿成功盜上二壘，也是本季連續11次盜壘成功，大谷13日對巨人隊時曾有1次盜壘失敗，但今天賽前大聯盟更正紀錄，改為盜壘成功。

大谷翔平今日的活躍表現到此為止，接下來兩打席都繳白卷，3局下敲出本壘後方飛球出局，6局下則是揮棒落空遭到三振，9局下的打席更是由佩吉（Andy Pages）代打。

道奇隊前8局1分未得，9局下的最後機會，貝茲（Mookie Betts）先選到保送上壘，接著佩吉代打敲安，道奇隊再換代打羅哈斯（Miguel Rojas）遭三振。

法瑪（Buck Farmer）接手後先投出三振，但接下來保送製造滿壘，又被拉克斯（Gavin Lux）敲出安打丟掉2分，但最後三振泰勒（Chris Taylor）終結道奇隊攻勢。

大谷翔平總計2打數無安打，中斷連續3場敲安，打擊率微降至3成60，另有1次四壞保送及1次盜壘成功，連6場上壘仍在持續中。

紅人隊怪物新人克魯茲（Elly De La Cruz）去年有驚奇演出，今天不僅單場猛敲4安，還有4次盜壘成功，為球隊跑回3分；而紅人隊投手車輪戰中，馬丁尼茲（Nick Martinez）中繼5局無失分、僅被敲1安，表現最亮眼。

道奇隊主場今天湧進5萬3527人觀戰，是自2019年9月20日以來該球場的新高，道奇主場本季第5度完售，也寫下大聯盟本季進場人數新紀錄。

道奇 大谷翔平 克魯茲

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