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MLB／山本由伸挨3分砲逃過敗投 大谷翔平打擊率3成54位居榜首

記者藍宗標／即時報導
山本由伸雖然掉4分仍逃過敗戰。 美聯社
山本由伸雖然掉4分仍逃過敗戰。 美聯社

道奇隊本季首次作客舊金山，日本投手山本由伸13日在3連戰首戰打頭陣，先發5.2局失4分無關勝敗，重傷害是2局下挨了3分砲，大谷翔平休息1天重返先發打線，5打數2安打、吞下兩次三振，5局上內野安打攻下1分打點，本季打擊率升至3成54，道奇在延長10局上靠史密斯（Will Smith）關鍵二壘打攻下兩分，終場以6：4獲勝，本季對戰4場全勝。

道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）1局上面對巨人先發投手希克斯（Jordan Hicks），纏鬥7球轟出左外野363英尺陽春砲，本季第7轟出爐，也是生涯第50支首局首打席全壘打，成為大聯盟史上第5人。

山本生涯首次在巨人主場亮相，2局下被揮出3支安打，在1出局一、二壘有人時，對馬托斯（Luis Matos）投出79英里曲球被逮中，形成左外野385英尺3分砲，道奇變成1：3落後，這是馬托斯本季首支全壘打、生涯兩年第3轟。

山本投到5局結束失3分，6局下出現兩次保送，被拉莫斯（Heliot Ramos）揮出安打再失1分，退場時3：4落後，道奇7局上靠赫南德茲（Enrique Hernandez）陽春砲追平比數，山本也逃過敗投，繼續保持4連勝紀錄。

近5場先發首次投不滿6局，山本今天投84球完成5.2局任務，被揮出5支安打、保送兩次，投出6次三振，失4分全是自責分，中斷連4場優質先發紀錄，本季防禦率從2.79升至3.21，戰績仍是4勝1敗。

兩隊打完9局4：4進入延長賽，大谷10局上率先打擊，吞下單場第2K，不過本季打擊率3成54和釀酒人隊康崔拉斯（William Contreras）並列大聯盟第1，史密斯二壘打成為致勝一擊，道奇對巨人跨季5連勝。

大谷翔平回到打擊排行榜榜首。 路透社
大谷翔平回到打擊排行榜榜首。 路透社

道奇 大谷翔平 希克斯

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