我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

助攻烏克蘭？普亭為何找個經濟學家擔任國防部長

周末不平靜 5州發生槍擊案 至少12死

MLB／洋基瓊斯生涯4年換4隊 生涯首轟剛好在母親節

記者藍宗標／即時報導
洋基隊左外野手瓊斯轟出生涯首支全壘打，激動狂吼。（路透）
洋基隊左外野手瓊斯轟出生涯首支全壘打，激動狂吼。（路透）

洋基隊今天火力大爆發，全場11支安打就有5支全壘打，捕手崔維諾（Jose Trevino）轟出雙響砲，左外野手瓊斯（Jahmai Jones）生涯首支全壘打也出爐，尤其在母親節開轟讓他超開心，洋基終場10：6擊敗光芒隊。

「法官」賈吉（Aaron Judge）5局上轟出陽春砲，也是本季第10轟，在大聯盟排名並列第7，落後道奇隊大谷翔平1轟，太空人隊塔克（Kyle Tucker）13轟排名第1。

洋基戰績27勝15敗，在美聯東區以半場勝差緊咬龍頭金鶯隊，超出5成勝率12場是本季新高。

瓊斯在2015年選秀會第2輪被天使隊挑中，2020年登上大聯盟，接著從天使轉戰金鶯、釀酒人、洋基，今天是生涯4年第47場比賽，3局上轟出中左外野方向383英尺陽春砲，生涯首轟終於出現。

他說：「能進洋基打線已經很特別，永遠不會忘記在母親節開轟；媽媽對我意義重大，我們一起經歷很多事，等不及要打電話給她了。」

生涯4季年年轉隊，2022年還在大聯盟缺席，年僅26歲的瓊斯生涯已經歷經不少波折，今天用粉紅色球棒開轟，成為最難忘的日子，儘管出賽機會不多，洋基總教練布恩（Aaron Boone）認為他對球團產生積極影響。

布恩表示，無法讓瓊斯固定上場，但他已經接受自己的角色，認真練球、隨時做好準備。

洋基 母親節 太空人

上一則

MLB／達比修有7局好投 日美通算199勝 望大谷早日康復

延伸閱讀

預算缺口超過1億元 西雅圖恐關閉1/4小學

預算缺口超過1億元 西雅圖恐關閉1/4小學
NBA／新雷霆三少合砍80分 痛宰鵜鶘32分系列賽2連勝

NBA／新雷霆三少合砍80分 痛宰鵜鶘32分系列賽2連勝
MLB／會殺人的滑球 海盜怪物新人驚人K功騙到打者倒地

MLB／會殺人的滑球 海盜怪物新人驚人K功騙到打者倒地
MLB／洋基迷叫囂 卻是教頭驅逐出場 主審：他必須負責

MLB／洋基迷叫囂 卻是教頭驅逐出場 主審：他必須負責

熱門新聞

馬龍在比賽中發球。(新華社)

中國乒協公布巴黎奧運名單 馬龍落選男單 無緣3連霸

2024-05-06 23:26
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
英國車手諾瑞斯(左)與前總統川普碰面。(美聯社)

英車手F1邁阿密爆冷封王 賽前曾見面…川普：我是幸運物

2024-05-06 10:55
25歲的趙露思是戲劇流量女神。(圖／中天娛樂台提供)

巴黎奧運傳遞聖火 中國女星趙露思將擔任火炬手

2024-05-09 03:10

超人氣

更多 >
試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了

試乘十幾輛中國電動車後 美記者：傲慢的西方車企完蛋了
李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光

李連杰罕見曬亞姐冠軍老婆 62歲辣妻近照曝光
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫