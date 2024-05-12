MLB／韋蘭德抓虎 生涯第259勝 奪三振離薛則不遠了

韋蘭德12日奪下本季第2勝、生涯第259勝。(路透)

太空人 隊41歲老將韋蘭德（Justin Verlander）今天面對老東家老虎隊，先發7局只被揮出兩支安打，飆出8次三振，以優質表現奪下本季第2勝、生涯第259勝，太空人終場9：3獲勝，3連戰帶著兩勝離開底特律。

韋蘭德生涯19年累積3365次奪三振，落後前隊友薛則（Max Scherzer）2K，離大聯盟史上排名第10的勇士 隊退役名將麥達克斯（Greg Maddux）只差6K。

薛則去年季後進行椎間盤手術，本季仍未在遊騎兵隊登板，韋蘭德說：「薛則還未歸隊，應該很快就會回來，去年和他交手很有趣。」

太空人打線今天出現18支安打，9棒杜邦（Mauricio Dubon）5支4，開路先鋒塔克（Kyle Tucker）6局上轟出兩分砲成致勝一擊，太空人從這半局開始局局得分，終場以6分之差獲勝。

韋蘭德開賽連續解決14人次，直到5局下2出局才被基斯（Colt Keith）揮出內野安打，接著基斯盜二壘失敗，老虎結束攻勢。

老虎一壘手托克森（Spencer Torkelson）比韋蘭德小17歲，今天對決3次掛零、吞下兩次三振，他說：「韋蘭德正在前往名人堂是有原因的，我們有很好的計畫，想要利用他的錯誤，早就意識到不會有太多錯誤可用。」

韋蘭德生涯7次對決老虎，投出 4勝3敗、防禦率2.35，合計46局投出62次三振，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）說：「他展示投球的所有藝術。」