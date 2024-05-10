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MLB／背叛大谷 水原一平竊案將拍成劇

記者陳宛晶／綜合報導
水原一平（左二）驚天竊案堪稱比電影還離奇，如今將搬上小螢幕。 （歐新社資料照片）
水原一平（左二）驚天竊案堪稱比電影還離奇，如今將搬上小螢幕。 （歐新社資料照片）

水原一平驚天竊案堪稱比電影還離奇，如今將搬上小螢幕，獅門娛樂公司（Lionsgate Television）今天宣布，將以此案為原型拍攝電視影集，打造這個關於信任與背叛的故事。

此一事件在今年3月南韓首爾賽期間爆發，水原過去6年的「人設」破滅，從大谷翔平身邊形影不離、情同兄弟的夥伴，變成一名無可救藥的賭徒、詐欺犯，盜竊金額隨著案件揭開更多細節而不斷攀升，水原從大谷身上神不知鬼不覺搬走1700萬美元。

影視產業果然還快相中這樁驚天竊案，獅門娛樂宣布，將由東尼獎得主戴爾曼（Scott Delman）及體育記者出身的製作人艾伯特．陳（Albert Chen）共同負責這部影集製作。

戴爾曼表示，「獅門娛樂在創造大膽、突破的劇集方面擁有優良紀錄，是將這起難以置信的故事搬上螢幕的完美夥伴，加上艾伯特的體育記者背景，將幫助我們銜接每個事件轉折。」

艾伯特．陳表示，「這是自彼得．羅斯（Pete Rose）以來大聯盟史上最大賭博醜聞，而且圍繞著最大咖球星而展開，我們將觸及故事核心，這是一個關於信任、背叛以及圍繞名與利而展開的故事。」

大谷翔平 南韓 詐欺

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