我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024Met Gala／珍妮佛羅培茲透視禮服辣翻 Jennie短洋裝秀白皙長腿

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

MLB／大谷奪單周最佳球員 生涯第8度獲獎

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平(右)拿下上周國聯單周最佳球員，美聯得主則是運動家隊魯克。（取材自MLB官方X）
大谷翔平(右)拿下上周國聯單周最佳球員，美聯得主則是運動家隊魯克。（取材自MLB官方X）

大谷翔平上周以破5成打擊率狂轟濫炸，收下國聯單周最佳球員，生涯第8度獲獎，前7次都是效力天使時期，首度以道奇選手身分獲獎，他也成史上第三位在美聯、國聯都曾拿下單周最佳球員的日籍選手。

大谷上周繳出打擊率0.524、上壘率0.583、長打率0.952的成績單，貢獻3轟、7分打點，在國聯出線，美聯得主則是運動家隊魯克（Brent Rooker）。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽前被問到大谷上周火燙的原因，指出關鍵在於控制好球帶，「他能放掉太低或太內角的球，取得有利的球數，等待自己可以更好攻擊的那一顆球。」

大谷過去在2018年2次、2021年2次、2023年3次獲獎，這回為第8度拿下單周最佳球員，次數為日籍選手之冠，在美聯、國聯都曾獲獎則是日籍選手第3人，加入野茂英雄、鈴木一朗的行列。

另外，大谷翔平日前單場敲出雙響砲，繳出4安猛打賞追平生涯新高，幫助球隊以5：1擊敗勇士，然而大谷翔平賽後卻表示自己並沒有特別在意成績。

大谷在賽後說道，「我沒有特別在意誰的成績，因為我連自己的成績也很少看。」隨後他解釋，「我還有很多事情要做，我打第二棒，熟悉這個棒次是目前最重要任務，針對不同情況做出調整」。

談到當日表現，大谷表示，「打擊狀況和節奏都保持得不錯，長打是我的強項，所以希望能在比賽中展現出來，這對球隊的打線串聯也相當重要」。

大谷翔平 道奇 勇士

上一則

場邊人語／騎士終戰 魔術失算

下一則

NBA／馬刺天才狀元溫班亞瑪 全票奪新人王

延伸閱讀

MLB／8項數據全聯盟居冠 大谷翔平：沒特別在意成績

MLB／8項數據全聯盟居冠 大谷翔平：沒特別在意成績
MLB／大谷翔平道奇首次單場雙響砲 4支4轟垮勇士

MLB／大谷翔平道奇首次單場雙響砲 4支4轟垮勇士
MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車

MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車
MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
愛德華(右)全場29投17中轟進43分外帶7籃板。(美聯社)

NBA／愛德華43分領軍 灰狼退衛冕軍金塊 客場搶首勝

2024-05-04 21:54

超人氣

更多 >
售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘

售價高「受夠了」常客也不上門 知名連鎖店慘
不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇

不能或不愛喝牛奶？這是非牛奶的最健康選擇
物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價

物價漲太高 消費者拒購抗議 零售商讓步紛降價
旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙

旅遊業富豪搭機只坐經濟艙 堅持不買商務艙
哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮

哥倫比亞大學宣布取消全校畢業典禮