MLB／大谷奪單周最佳球員 生涯第8度獲獎

大谷翔平(右)拿下上周國聯單周最佳球員，美聯得主則是運動家隊魯克。（取材自MLB官方X）

大谷翔平 上周以破5成打擊率狂轟濫炸，收下國聯單周最佳球員，生涯第8度獲獎，前7次都是效力天使時期，首度以道奇 選手身分獲獎，他也成史上第三位在美聯、國聯都曾拿下單周最佳球員的日籍選手。

大谷上周繳出打擊率0.524、上壘率0.583、長打率0.952的成績單，貢獻3轟、7分打點，在國聯出線，美聯得主則是運動家隊魯克（Brent Rooker）。

道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）賽前被問到大谷上周火燙的原因，指出關鍵在於控制好球帶，「他能放掉太低或太內角的球，取得有利的球數，等待自己可以更好攻擊的那一顆球。」

大谷過去在2018年2次、2021年2次、2023年3次獲獎，這回為第8度拿下單周最佳球員，次數為日籍選手之冠，在美聯、國聯都曾獲獎則是日籍選手第3人，加入野茂英雄、鈴木一朗的行列。

另外，大谷翔平日前單場敲出雙響砲，繳出4安猛打賞追平生涯新高，幫助球隊以5：1擊敗勇士 ，然而大谷翔平賽後卻表示自己並沒有特別在意成績。

大谷在賽後說道，「我沒有特別在意誰的成績，因為我連自己的成績也很少看。」隨後他解釋，「我還有很多事情要做，我打第二棒，熟悉這個棒次是目前最重要任務，針對不同情況做出調整」。

談到當日表現，大谷表示，「打擊狀況和節奏都保持得不錯，長打是我的強項，所以希望能在比賽中展現出來，這對球隊的打線串聯也相當重要」。