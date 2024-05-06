加盟道奇首次單場雙響砲 大谷4轟退勇士

大谷翔平本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。 （路透）

道奇 隊5日在洛杉磯主場再戰勇士 隊，大谷翔平 火力大爆發，不但4打數4安打，而且轟出雙響砲，全場攻下3分打點，幫助道奇5：1獲勝，3連戰橫掃勇士。

這是大谷本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安，本季累積10轟、打擊率3成64、52支安打，都在大聯盟排名第1。

大谷面對勇士先發投手弗里德（Max Fried），首局逮中74英里曲球，轟成412英尺中外野方向兩分砲，3局、6局下都揮出安打，8局下再從勇士後援投手明特（A.J. Minter）的手中開轟，把93英里速球轟上中外野看台，距離更達464英尺，這支陽春砲也是大谷本季最大號全壘打、生涯第3遠全壘打，也是道奇球場歷年第3遠的數字。

大谷加盟道奇後，首次出現單場雙響砲，也是生涯7年第17次，除了2020年縮水球季之外，每年都達2位數全壘打。

道奇最近4連勝，戰績23勝13敗穩居國聯西區榜首，大谷說：「我們打得非常好，這確實幫助我獲得高品質擊球，整體感覺不錯。」

大谷連續5場比賽出現安打，對勇士3戰更是12支8，包括3支全壘打，攻下6分打點，對戰打擊率達6成67，恐怖火力讓勇士投手群傷透腦筋。

大谷目前52安、打擊率3成64獨居榜首，10支全壘打和金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、天使楚奧特（Mike Trout）並列第1；另外，大谷14支二壘打、長打率6成85、整體攻擊指數（OPS）1.111也都排名榜首。