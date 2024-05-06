我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

加盟道奇首次單場雙響砲 大谷4轟退勇士

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。 （路透）
大谷翔平本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。 （路透）

道奇隊5日在洛杉磯主場再戰勇士隊，大谷翔平火力大爆發，不但4打數4安打，而且轟出雙響砲，全場攻下3分打點，幫助道奇5：1獲勝，3連戰橫掃勇士。

這是大谷本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安，本季累積10轟、打擊率3成64、52支安打，都在大聯盟排名第1。

大谷面對勇士先發投手弗里德（Max Fried），首局逮中74英里曲球，轟成412英尺中外野方向兩分砲，3局、6局下都揮出安打，8局下再從勇士後援投手明特（A.J. Minter）的手中開轟，把93英里速球轟上中外野看台，距離更達464英尺，這支陽春砲也是大谷本季最大號全壘打、生涯第3遠全壘打，也是道奇球場歷年第3遠的數字。

大谷加盟道奇後，首次出現單場雙響砲，也是生涯7年第17次，除了2020年縮水球季之外，每年都達2位數全壘打。

道奇最近4連勝，戰績23勝13敗穩居國聯西區榜首，大谷說：「我們打得非常好，這確實幫助我獲得高品質擊球，整體感覺不錯。」

大谷連續5場比賽出現安打，對勇士3戰更是12支8，包括3支全壘打，攻下6分打點，對戰打擊率達6成67，恐怖火力讓勇士投手群傷透腦筋。

大谷目前52安、打擊率3成64獨居榜首，10支全壘打和金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）、勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）、天使楚奧特（Mike Trout）並列第1；另外，大谷14支二壘打、長打率6成85、整體攻擊指數（OPS）1.111也都排名榜首。

值得一提的是，大谷出賽35場出現25支長打，也是道奇從1901年來，開季最佳表現。

大谷翔平(右)本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。（路透）
大谷翔平(右)本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安。（路透）

勇士 道奇 大谷翔平

上一則

MLB／休息奏效 大谷翔平狂轟躍居3冠王 總頭讚嘆超大號全壘打

下一則

麥凱佛瑞小弟手感強 挑戰接球員老爸

延伸閱讀

MLB／休息奏效 大谷翔平狂轟躍居3冠王 總頭讚嘆超大號全壘打

MLB／休息奏效 大谷翔平狂轟躍居3冠王 總頭讚嘆超大號全壘打
MLB／大谷翔平道奇首次單場雙響砲 4支4轟垮勇士

MLB／大谷翔平道奇首次單場雙響砲 4支4轟垮勇士
MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車

MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車
MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？