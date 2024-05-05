我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

歷史時刻 聯合衛理公會認可同婚 LGBTQ可擔任神職人員

MLB／大谷翔平道奇首次單場雙響砲 4支4轟垮勇士

記者藍宗標／即時報導
大谷翔平加盟道奇隊後，5日首度轟出單場雙響砲。(美聯社)
大谷翔平加盟道奇隊後，5日首度轟出單場雙響砲。(美聯社)

道奇隊今天在洛杉磯主場再戰勇士隊，大谷翔平火力大爆發，不但4打數4安打，而且轟出雙響砲，全場攻下3分打點，幫助道奇5：1獲勝，3連戰橫掃勇士。

這是大谷本季首次單場雙響砲，也是首次單場4安，本季累積10轟、打擊率3成64、52支安打，都在大聯盟排名第1。

大谷面對勇士先發投手弗里德（Max Fried），首局逮中74英里曲球，轟成412英尺中外野方向兩分砲，3局、6局下都揮出安打，8局下再從勇士後援投手明特（A.J. Minter）的手中開轟，把93英里速球轟上中外野看台，距離更達464英尺，這支陽春砲也是大谷本季最大號全壘打。

大谷加盟道奇後，首次出現單場雙響砲，也是生涯7年第17次，除了2020年縮水球季之外，每年都達2位數全壘打。

道奇最近4連勝，戰績23勝13敗穩居國聯西區榜首，大谷說：「我們打得非常好，這確實幫助我獲得高品質擊球，整體感覺不錯。」

大谷連續5場比賽出現安打，對勇士3戰更是12支8，包括3支全壘打，攻下6分打點，對戰打擊率達6成67，恐怖火力讓勇士投手群傷透腦筋。

勇士 道奇 大谷翔平

上一則

NBA／米契爾飆39分淘汰魔術 騎士季後賽對上塞爾蒂克

下一則

MLB／休息奏效 大谷翔平狂轟躍居3冠王 總頭讚嘆超大號全壘打

延伸閱讀

MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車

MLB／大谷翔平又送車 教頭收到迷你玩具車
MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷

MLB／教練亂入訪問 大谷翔平：奪冠就考慮送真的保時捷
MLB／大谷翔平本季第8轟 超車道奇日裔教頭紀錄

MLB／大谷翔平本季第8轟 超車道奇日裔教頭紀錄
MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

熱門新聞

道奇隊昨天舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，今天大嫂團的Instagram帳號貼出選手夫人們的大合影，大谷翔平太太真美子也在其中亮相。(取自Instagram@ladodgerwives)

MLB／道奇大嫂團合影 日媒讚真美子優雅氣質強大存在感

2024-05-03 23:30
湖人前球星莫里斯驟逝。(取材自湖人X平台)

NBA／33歲前球星莫里斯在洛杉磯離世 湖人「心碎」

2024-05-04 20:38
一級方程式七屆冠軍漢彌爾頓在第五大道炫技。(擷至Storyful)

F-1車神在紐約第五大道炫技「聽說市長叫我別這麼做」

2024-05-02 17:11
大谷翔平代言再加1，伊藤園旗下無糖茶綠茶宣布與大谷簽約，成為全球大使。 美聯社

MLB／大谷愛喝的這款無糖茶可助眠 代言+1輕鬆get同款

2024-04-30 15:47
道奇隊日本球星大谷翔平本季第一次與花卷東高學長菊池雄星對決。（美聯社）

MLB／119.2哩 大谷敲生涯最強一擊 菊池苦笑：快到看不見

2024-04-27 21:49
大谷翔平。（美聯社）

MLB／大谷翔平又大手筆送車？道奇教頭收到1台保時捷

2024-05-04 21:28

超人氣

更多 >
洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降

洛杉磯加大華人教授研發癌症新療法 費用大降
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機

習近平偕彭麗媛飛抵巴黎 法國總理艾塔爾接機