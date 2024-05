MLB／10局下滿壘2出局 卻下暴雨 白襪投手1個動作拒絕暫停

10局下滿壘、兩出局,有多不想讓比賽因雨暫停?白襪隊投手布雷比亞(John Brebbia)用盡所有力氣保護手中的球,還是擋不住主審示意比賽暫停,這一停就是3小時的等待,重回場上,白襪換投後4球收工,以6:5擊敗紅雀隊。

此戰以5:5進入延長賽突破僵局,白襪在10局上攻下1分,下半局布雷比亞登板,接連讓兩人上壘,形成滿壘、無人出局,面對努特巴爾(Lars Nootbaar)、溫恩(Masyn Winn)連飆2K,繼續對決赫雷拉(Iván Herrera)。

I'd keep playing. I don't think the heavy stuff's gonna come down for quite a while. pic.twitter.com/CVt4u7oEOg