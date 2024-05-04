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MLB／大谷翔平10局「追平安打」振臂大吼 單場雙盜飛奔搶戲

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平3日跑出2次盜壘成功。(路透)
大谷翔平3日跑出2次盜壘成功。(路透)

兩支國聯強權昨天在道奇球場正面交鋒，殺得難分難解，直到延長11局下才靠新人佩吉斯（Andy Pages）敲出再見安打，道奇隊以4：3擊敗勇士隊；大谷翔平此役在10局下敲安幫助道奇追平，他也在上壘後雙臂振奮大吼。

道奇結束客場9連戰，休兵1天後，昨天在主場展開與勇士的3連戰，大谷3打數敲出1安打，另靠2次保送上壘，跑出2次盜壘成功，並貢獻1分打點、跑回1分。

大谷首打席擊出一壘方向滾地球出局，第2打席在第3局選到保送，隨後盜上二壘，對勇士二壘手奧比斯（Ozzie Albies）賣萌燦笑拍屁股，再靠史密斯（Will Smith）的安打跑回道奇追平分。

赫南德茲（Teoscar Hernández）4局下以陽春砲幫助道奇一度超前，大谷的第3打席在第5局遭到三振，第4大席在第8局兩軍戰成2：2時站上打擊區，再度憑藉保送上壘，同樣複製盜壘戲碼進占得點圈，但這回並未等到送他回家的機會。

兩隊以2：2進入延長賽突破僵局，勇士10局上攻下1分，道奇10局下先靠大谷的安打追平，看著這球打穿防線，他雙臂振奮大吼，道奇戰線延長，進而在11局下由佩吉斯當英雄結束比賽。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）投6局僅被敲5安打、失1分，首局挨了萊里（Austin Riley）陽春砲後就未再掉分，6局投完帶著2：1領先退場，但戰局在第8局遭到亞古納（Ronald Acuña Jr.）的陽春砲追平，史東無緣勝投。

道奇 勇士 大谷翔平

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