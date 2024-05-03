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MLB／大谷夫妻合體出席慈善會 他坦言已找到節奏

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平(左)帶著田中真美子參加道奇隊慈善晚會。(取材自X平台)
大谷翔平(左)帶著田中真美子參加道奇隊慈善晚會。(取材自X平台)

道奇隊2日休兵日舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」，大谷翔平帶著新婚太太田中真美子一同亮相，兩人左手無名指上的婚戒閃閃動人，談到今年的新生活，大谷翔平表示：「有慢慢找到節奏。」

道奇隊1日結束與響尾蛇隊的賽程，3日要回到主場迎戰勇士隊，趁2日空檔道奇基金會舉辦慈善晚會。大谷翔平與田中真美子繼3月首爾海外戰後，再次共同出席公開場合，大谷身穿寬版黑色西裝搭配白色襯衫，田中真美子則是一襲高雅黑色禮服出席。

大谷翔平(左)帶著田中真美子參加道奇隊慈善晚會。(取材自X平台)
大谷翔平(左)帶著田中真美子參加道奇隊慈善晚會。(取材自X平台)

大谷翔平今年轉戰道奇隊，季前宣布結婚喜訊，還有愛犬加入，但又遭遇前翻譯水原一平盜取金錢風波，生活有不少新事物要適應，大谷翔平表示：「球季也才剛開始，但幸運的是我在生活上已經開始找到節奏，只要適應之後，對我來說就會輕鬆不少。」

這是道奇隊第8次舉辦慈善晚會，今年邀請紅髮艾德（Ed Sheeran）擔任演唱嘉賓，會中收益會透過捐款方式，交由道奇基金會作為改善教育、醫療、無家可歸、社會正義等問題使用，大谷翔平也表示：「這是球隊傳統活動，我很期待參加。」

大谷翔平 道奇 勇士

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