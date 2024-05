MLB／大谷夫妻合體出席慈善會 他坦言已找到節奏

道奇 隊2日休兵日舉辦慈善晚會「Blue Diamond Gala」,大谷翔平 帶著新婚太太田中真美子一同亮相,兩人左手無名指上的婚戒閃閃動人,談到今年的新生活,大谷翔平表示:「有慢慢找到節奏。」

道奇隊1日結束與響尾蛇隊的賽程,3日要回到主場迎戰勇士 隊,趁2日空檔道奇基金會舉辦慈善晚會。大谷翔平與田中真美子繼3月首爾海外戰後,再次共同出席公開場合,大谷身穿寬版黑色西裝搭配白色襯衫,田中真美子則是一襲高雅黑色禮服出席。

大谷翔平(左)帶著田中真美子參加道奇隊慈善晚會。(取材自X平台)

大谷翔平今年轉戰道奇隊,季前宣布結婚喜訊,還有愛犬加入,但又遭遇前翻譯水原一平盜取金錢風波,生活有不少新事物要適應,大谷翔平表示:「球季也才剛開始,但幸運的是我在生活上已經開始找到節奏,只要適應之後,對我來說就會輕鬆不少。」

這是道奇隊第8次舉辦慈善晚會,今年邀請紅髮艾德(Ed Sheeran)擔任演唱嘉賓,會中收益會透過捐款方式,交由道奇基金會作為改善教育、醫療、無家可歸、社會正義等問題使用,大谷翔平也表示:「這是球隊傳統活動,我很期待參加。」

