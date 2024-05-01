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MLB／大谷翔平本季首吞3K 道奇延長賽遭響尾蛇轟逆轉砲

記者蘇志畬／即時報導
大谷慘吞3K。（美聯社）
大谷慘吞3K。（美聯社）

道奇隊與響尾蛇隊之戰因賽前蜜蜂搗亂，延後1小時55分才開打，兩隊又鏖戰至延長賽10局，最終響尾蛇隊才靠著沃克（Christian Walker）再見2分砲，以4：3演出逆轉秀；大谷翔平本季首次吞下3K，沒幫到道奇。

沃克4月30日在4局下為響尾蛇隊打回第1分，不過道奇隊5局上先靠著暴投得分，6局上又因為一、三壘有人時投手犯規，得到超前分。

響尾蛇隊先在8局下靠著莫雷諾（Gabriel Moreno）適時安打扳平比數，兩隊打到延長賽，10局上道奇隊又得分，不過10局下突破僵局制下二壘有人，沃克將克里斯麥特（Nabil Crismatt）的81.2哩變速球敲成左外野全壘打，一棒2分逆轉。

道奇隊大谷翔平僅在1局上敲出一支安打，接下來第4、5、7局連續遭到三振，10局上更敲出差點變雙殺的滾地球，全場5打數1安打，打擊率3成36。

沃克敲出再見全壘打。（美聯社）
沃克敲出再見全壘打。（美聯社）

響尾蛇隊因比賽延後開打，改採牛棚車輪戰，先發投手從蒙哥馬利（Jordan Montgomery）換成休斯（Brandon Hughes），也僅投1局就退場，一共用了7名投手吃完局數；道奇隊先發投手納克（Landon Knack）5局失1分無關勝負。

道奇 大谷翔平

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