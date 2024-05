MLB／大谷翔平本季首吞3K 道奇延長賽遭響尾蛇轟逆轉砲

道奇 隊與響尾蛇隊之戰因賽前蜜蜂搗亂,延後1小時55分才開打,兩隊又鏖戰至延長賽10局,最終響尾蛇隊才靠著沃克(Christian Walker)再見2分砲,以4:3演出逆轉秀;大谷翔平 本季首次吞下3K,沒幫到道奇。

沃克4月30日在4局下為響尾蛇隊打回第1分,不過道奇隊5局上先靠著暴投得分,6局上又因為一、三壘有人時投手犯規,得到超前分。

響尾蛇隊先在8局下靠著莫雷諾(Gabriel Moreno)適時安打扳平比數,兩隊打到延長賽,10局上道奇隊又得分,不過10局下突破僵局制下二壘有人,沃克將克里斯麥特(Nabil Crismatt)的81.2哩變速球敲成左外野全壘打,一棒2分逆轉。

