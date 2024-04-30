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MLB／洋基賈吉「不自然」舉手擋球沒事 裁判認了誤判

體育新聞組／ 綜合報導

洋基客場迎戰釀酒人系列賽，連續兩戰火力凶猛狂攻30分，29日與金鶯隊交手打線卻熄火，終場以0：2被完封，將美東龍頭位置讓給金鶯。

由於佛度戈（Alex Verdugo）請陪產假，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）大聯盟生涯首度鎮守左外野，賈吉過去只有在小聯盟守過左外野，總教練布恩（Aaron Boone）賽前表示，相信賈吉能適應這個守備位置，本場比賽賈吉2次守備機會都成功抓下出局數。

不過洋基打線遭壓制，全場7安打，獲得3次保送，得點圈8支0，留下10個殘壘，終場以0：2落敗，賈吉全場4打數1安打，打擊率上升到0.212。

洋基賈吉賈吉滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。（路透）
洋基賈吉賈吉滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。（路透）

另外，賈吉於迎戰釀酒人第二戰首打席開轟並繳出3安猛打賞，手感逐漸回溫，但6局上滑壘舉起手的非自然動作引起爭議。

此爭議發生在6局上，賈吉跑壘衝向二壘滑壘時將手高舉，讓釀酒人游擊手阿德梅斯（Willy Adames）無法將球傳往一壘完成雙殺，有妨礙守備的嫌疑，這個動作讓釀酒人教練團感到不滿，並與裁判抗議。而賽後有媒體報導裁判承認這是誤判，並表示，「透過影片可以看出賈吉滑壘舉起手並非自然動作，應該判為妨礙守備。」但這個判決當時沒有改判，也讓洋基攻下7分大局，事後已無法補救。

關於此次判決，賈吉表示，「我只是像平常一樣滑進二壘，你可以去看任何一張關於我滑入二壘的照片，這情況總是發生。」

來源：ESPN MLB

洋基

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