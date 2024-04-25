MLB／客場遠征太太沒跟 大谷：還是會寂寞啊

大谷坦言客場征戰少了太太陪同，確實有寂寞感。圖為昔日同框照。（歐新社資料照片）

道奇 隊日本 球星大谷翔平 24日在與國民隊之戰賽前接受媒體聯訪，大小問題言無不盡，談到這次客場遠征，太太田中真美子沒有隨行，大谷也直言：「還是會寂寞啊。」

今年球季開打前，大谷翔平的新聞滿滿，先是宣布結婚喜訊，再透露對象正是前日本女籃國手田中真美子，直到爆發水原一平醜聞之前，都是充滿粉紅色泡泡，而賽前大谷對於媒體詢問水原以及新婚的問題，都不避諱。

大谷翔平在道奇隊主場出賽時，有安排專屬包廂讓田中真美子跟愛犬Decoy一起觀戰，轉播鏡頭也不時拍到，但道奇近期9場比賽都在客場出戰，媒體好奇田中是否有隨行？大谷說：「沒有耶。」

至於結婚之後是否想過兩人一起到外地出遊？大谷翔平也坦言，球季中這樣的機會不多，「休息日通常也是球隊移動日，如果有時間放假，也是兩個人一起去散步之類的，還沒有出去玩一整天過。」

這次遠征太太沒有一起跟隨，會感到寂寞嗎？大谷翔平面對這個直球提問，也是球來就打，「要說的話，還是會寂寞啊。」這個回應讓日本網友十分興奮，直說「太火熱了吧」、「好羨慕」、「我也想被這樣說」。