我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

MLB／客場遠征太太沒跟 大谷：還是會寂寞啊

記者蘇志畬／綜合報導
大谷坦言客場征戰少了太太陪同，確實有寂寞感。圖為昔日同框照。（歐新社資料照片）
大谷坦言客場征戰少了太太陪同，確實有寂寞感。圖為昔日同框照。（歐新社資料照片）

道奇日本球星大谷翔平24日在與國民隊之戰賽前接受媒體聯訪，大小問題言無不盡，談到這次客場遠征，太太田中真美子沒有隨行，大谷也直言：「還是會寂寞啊。」

今年球季開打前，大谷翔平的新聞滿滿，先是宣布結婚喜訊，再透露對象正是前日本女籃國手田中真美子，直到爆發水原一平醜聞之前，都是充滿粉紅色泡泡，而賽前大谷對於媒體詢問水原以及新婚的問題，都不避諱。

大谷翔平在道奇隊主場出賽時，有安排專屬包廂讓田中真美子跟愛犬Decoy一起觀戰，轉播鏡頭也不時拍到，但道奇近期9場比賽都在客場出戰，媒體好奇田中是否有隨行？大谷說：「沒有耶。」

至於結婚之後是否想過兩人一起到外地出遊？大谷翔平也坦言，球季中這樣的機會不多，「休息日通常也是球隊移動日，如果有時間放假，也是兩個人一起去散步之類的，還沒有出去玩一整天過。」

這次遠征太太沒有一起跟隨，會感到寂寞嗎？大谷翔平面對這個直球提問，也是球來就打，「要說的話，還是會寂寞啊。」這個回應讓日本網友十分興奮，直說「太火熱了吧」、「好羨慕」、「我也想被這樣說」。

大谷翔平 道奇 日本

上一則

NBA／新雷霆三少合砍80分 痛宰鵜鶘32分系列賽2連勝

下一則

場邊人語／尼克會客 連續相剋

延伸閱讀

MLB／客場遠征太太沒跟 大谷翔平：還是會寂寞

MLB／客場遠征太太沒跟 大谷翔平：還是會寂寞
MLB／大谷翔平談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了

MLB／大谷翔平談遭水原一平背叛 另讚新翻譯：太棒了
MLB／大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王

MLB／大谷翔平單場3安都二壘打 續居大聯盟7冠王
MLB／大谷191公里強轟 首對國民開砲「完全開轟」只差4隊

MLB／大谷191公里強轟 首對國民開砲「完全開轟」只差4隊

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
「紐約時報」報導23名中國游泳選手雖藥檢呈陽性仍放行，使泳壇恩怨曝光。圖為曾在東京奧運奪下2金等4面獎牌的張雨霏。(新華社)

紐時：中國泳將禁藥風波 泳壇齟齬浮檯面

2024-04-22 11:25

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

2024-04-23 02:30
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05
鈴木一朗。 路透

鈴木一朗日職生涯賺進1293萬美元 來美國時存款竟是0

2024-04-19 17:57
大谷翔平搭機前往客場之旅。(取材自道奇官方X平台)

MLB／大谷躺平飛機上 球迷發問：合約包括2個座位？

2024-04-22 22:03

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立