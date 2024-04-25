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MLB／大谷單場3支二壘安 7數據都是大聯盟第一

記者蘇志畬／綜合報導
大谷翔平6打數3安打都是二壘打，另有2分打點，打擊率3成71續居大聯盟打擊王。（美聯社）
大谷翔平6打數3安打都是二壘打，另有2分打點，打擊率3成71續居大聯盟打擊王。（美聯社）

道奇隊球星大谷翔平24日沒有開轟，但擊球依舊強勁，一支二壘安打擊球初速高達115.6哩，搶占隊史第3，前3名的名字都是大谷，加上得點圈也敲安，幫助道奇11：2大勝國民隊。

大谷翔平擔任先發第2棒、指定打擊，首打席就把球敲到中右外野深處，形成二壘安打，這一球擊球初速115.6哩、飛行距離324呎，後續並靠隊友安打回來得到第1分。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自2015年啟用「Statcast」來，道奇隊隊史擊球初速前三名的紀錄分別是23日大谷翔平那支118.7哩的全壘打、2024年3月31日大谷翔平的115.8哩二壘打、24日大谷翔平115.6哩的二壘打。

這樣的數據讓人難以想像，大谷翔平去年曾動手肘手術，他賽前談到此事時曾表示，投球的復健計畫雖然進行中，但打擊部分已結束。

大谷翔平雖然在2局上、一壘有人時敲出雙殺打，4局上敲出飛球出局、6局上吞下三振，但接下來第8、第9局都敲出二壘打，並帶有打點，幫助球隊擴大領先。

大谷翔平6打數3安打都是二壘打，另有2分打點，打擊率3成71續居大聯盟打擊王，長打率0.695、OPS 1.128、39支安打、14支二壘打、21支長打、73個壘打數，一共7項數據都是大聯盟第一。

大谷翔平 道奇

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