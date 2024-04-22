我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

MLB／拿到大谷翔平第176轟球迷 人生首次進球場觀賽

中央社／東京22日綜合外電報導
大谷翔平21日敲出大聯盟生涯第176轟。(美聯社)
大谷翔平21日敲出大聯盟生涯第176轟。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平21日在3局下敲出全壘打，以176轟打破松井秀喜在大聯盟締造日本球員最多轟的全壘打紀錄。他在賽後表示如釋重負。

日本放送協會（NHK）報導，這是大谷睽違8場比賽後開轟，除了幫道奇止住連敗，也助球隊終場以10比0在主場痛宰紐約大都會。

大谷賽後受訪時表示心情如釋重負。他說：「之前希望可以趕快敲出全壘打，現在覺得安心又高興」。

日本放送協會（NHK）報導，大谷21日在主場迎戰紐約大都會時，這場比賽的用球還印著數字176，以識別大谷的第176轟。

而這顆具有紀念價值的全壘打球，被一名坐在右外野觀眾席的球迷拿到。這名48歲男球迷透露，這是他人生第一次進球場看棒球。

而他拿到大谷敲出的全壘打球之後，球場的警衛就請他移動到其他地方，並有相關人員提議用大谷的簽名球交換他手上的全壘打球，並說明想要將這顆紀念球展示在美國棒球名人堂。

不過這名球迷表示想要保留這顆球。而道奇球團事後也向媒體說明，大谷的第176轟全壘打球由球迷保管，且這顆球已被球團認證。

關於大谷敲出本賽季的第1轟後，道奇球團的作風一度引發球迷不滿。美國媒體報導，當時球團職員要求以大谷的周邊商品，跟一名女球迷交換她拿到的大谷全壘打球，若球迷拒絕的話，球團暗示將不會認證這顆球。

美媒報導，大谷本賽季第一顆全壘打球據說價值至少10萬美元。

這名女球迷後來在社群媒體上表示，「原本期待球團的處理能更具溫度」，也引發網路上一陣討論。

之後道奇球團宣布修改回收紀念球的程序，並招待這名女球迷觀賞其他比賽，並贈送她2支大谷簽名球棒、2顆簽名球、4頂簽名帽，以交換大谷轉戰道奇後打出的第1顆全壘打球。

道奇 日本 MLB

上一則

NBA／里拉德上半場35分 下半場0輸出 公鹿仍輕取溜馬開門紅

下一則

NBA／泰托姆季後賽首次大三元 率綠衫軍痛擊熱火

延伸閱讀

MLB／命運的725 大谷翔平與「棒球之神」貝比魯斯有神秘巧合

MLB／命運的725 大谷翔平與「棒球之神」貝比魯斯有神秘巧合
MLB／大谷翔平176轟超越松井秀喜 下一步挑戰道奇隊史紀錄

MLB／大谷翔平176轟超越松井秀喜 下一步挑戰道奇隊史紀錄
MLB／大谷翔平是偉大球員 松井秀喜：我的數字無法比較

MLB／大谷翔平是偉大球員 松井秀喜：我的數字無法比較
MLB／大谷翔平176轟 打破「酷斯拉」紀錄 道奇痛宰大都會

MLB／大谷翔平176轟 打破「酷斯拉」紀錄 道奇痛宰大都會

熱門新聞

夏思凝。(取材自微博)

田徑／中國跨欄女神穿「超窄三角褲」比賽挨轟 教練團回應了

2024-04-16 06:57
道奇隊友表示始終相信大谷翔平的清白。(路透)

MLB／大谷翔平1舉動證明清白 道奇隊友：早知水原在搞鬼

2024-04-15 22:55
大谷翔平（左）與前翻譯水原一平。（中央社）

MLB／曾要大谷翔平配合演出 水原風波劇本越來越離奇

2024-04-14 07:51
田徑雜誌Citius Mag率先報導Nike設計的2024巴黎奧運美國代表隊制服，由於女選手賽服過於暴露，引來大量負評。(取自Instagram)

奧運田徑女選手服有如性感泳裝 運動員反彈：比賽還要擔心走光？

2024-04-14 20:54
山本由伸、大谷翔平。（路透）

MLB／大谷、達比修、山本熱聊15分鐘 日本球員只有他被排擠

2024-04-13 21:23
台灣男子體操好手李智凱（右）。左為教練林育信。（林育信提供）

被做掉？巴黎奧運機會渺茫 李智凱：燃燒殆盡時候到了

2024-04-19 23:05

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年