MLB／拿到大谷翔平第176轟球迷 人生首次進球場觀賽

大谷翔平21日敲出大聯盟生涯第176轟。(美聯社)

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇 日籍球星大谷翔平21日在3局下敲出全壘打，以176轟打破松井秀喜在大聯盟締造日本 球員最多轟的全壘打紀錄。他在賽後表示如釋重負。

日本放送協會（NHK）報導，這是大谷睽違8場比賽後開轟，除了幫道奇止住連敗，也助球隊終場以10比0在主場痛宰紐約大都會。

大谷賽後受訪時表示心情如釋重負。他說：「之前希望可以趕快敲出全壘打，現在覺得安心又高興」。

日本放送協會（NHK）報導，大谷21日在主場迎戰紐約大都會時，這場比賽的用球還印著數字176，以識別大谷的第176轟。

而這顆具有紀念價值的全壘打球，被一名坐在右外野觀眾席的球迷拿到。這名48歲男球迷透露，這是他人生第一次進球場看棒球。

This was a history-maker for Shohei Ohtani! 💪 pic.twitter.com/YKvz6AnUER — MLB (@MLB) April 21, 2024

而他拿到大谷敲出的全壘打球之後，球場的警衛就請他移動到其他地方，並有相關人員提議用大谷的簽名球交換他手上的全壘打球，並說明想要將這顆紀念球展示在美國棒球名人堂。

不過這名球迷表示想要保留這顆球。而道奇球團事後也向媒體說明，大谷的第176轟全壘打球由球迷保管，且這顆球已被球團認證。

關於大谷敲出本賽季的第1轟後，道奇球團的作風一度引發球迷不滿。美國媒體報導，當時球團職員要求以大谷的周邊商品，跟一名女球迷交換她拿到的大谷全壘打球，若球迷拒絕的話，球團暗示將不會認證這顆球。

美媒報導，大谷本賽季第一顆全壘打球據說價值至少10萬美元。

這名女球迷後來在社群媒體上表示，「原本期待球團的處理能更具溫度」，也引發網路上一陣討論。

之後道奇球團宣布修改回收紀念球的程序，並招待這名女球迷觀賞其他比賽，並贈送她2支大谷簽名球棒、2顆簽名球、4頂簽名帽，以交換大谷轉戰道奇後打出的第1顆全壘打球。