MLB／拿到大谷翔平第176轟球迷 人生首次進球場觀賽

美國職棒大聯盟MLB 洛杉磯道奇 日籍球星大谷翔平21日在3局下敲出全壘打,以176轟打破松井秀喜在大聯盟締造日本 球員最多轟的全壘打紀錄。他在賽後表示如釋重負。

日本放送協會(NHK)報導,這是大谷睽違8場比賽後開轟,除了幫道奇止住連敗,也助球隊終場以10比0在主場痛宰紐約大都會。

大谷賽後受訪時表示心情如釋重負。他說:「之前希望可以趕快敲出全壘打,現在覺得安心又高興」。

日本放送協會(NHK)報導,大谷21日在主場迎戰紐約大都會時,這場比賽的用球還印著數字176,以識別大谷的第176轟。

而這顆具有紀念價值的全壘打球,被一名坐在右外野觀眾席的球迷拿到。這名48歲男球迷透露,這是他人生第一次進球場看棒球。

