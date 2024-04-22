MLB／拿到大谷翔平第176轟球迷 人生首次進球場觀賽
美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平21日在3局下敲出全壘打，以176轟打破松井秀喜在大聯盟締造日本球員最多轟的全壘打紀錄。他在賽後表示如釋重負。
日本放送協會（NHK）報導，這是大谷睽違8場比賽後開轟，除了幫道奇止住連敗，也助球隊終場以10比0在主場痛宰紐約大都會。
大谷賽後受訪時表示心情如釋重負。他說：「之前希望可以趕快敲出全壘打，現在覺得安心又高興」。
日本放送協會（NHK）報導，大谷21日在主場迎戰紐約大都會時，這場比賽的用球還印著數字176，以識別大谷的第176轟。
而這顆具有紀念價值的全壘打球，被一名坐在右外野觀眾席的球迷拿到。這名48歲男球迷透露，這是他人生第一次進球場看棒球。
【超幸運】大谷翔平の記念球、キャッチした男性は「人生初の野球観戦」https://t.co/pjY6g1HQfz— ライブドアニュース (@livedoornews) April 22, 2024
メジャー通算176号のホームランボールをキャッチした男性は「野球を見に来たのは初めて」だという。「後ろでバウンドして自分の真後ろに来たので一歩も動かずにキャッチすることができた」と話した。 pic.twitter.com/VZgIEbE7BY
This was a history-maker for Shohei Ohtani! 💪 pic.twitter.com/YKvz6AnUER— MLB (@MLB) April 21, 2024
而他拿到大谷敲出的全壘打球之後，球場的警衛就請他移動到其他地方，並有相關人員提議用大谷的簽名球交換他手上的全壘打球，並說明想要將這顆紀念球展示在美國棒球名人堂。
不過這名球迷表示想要保留這顆球。而道奇球團事後也向媒體說明，大谷的第176轟全壘打球由球迷保管，且這顆球已被球團認證。
關於大谷敲出本賽季的第1轟後，道奇球團的作風一度引發球迷不滿。美國媒體報導，當時球團職員要求以大谷的周邊商品，跟一名女球迷交換她拿到的大谷全壘打球，若球迷拒絕的話，球團暗示將不會認證這顆球。
美媒報導，大谷本賽季第一顆全壘打球據說價值至少10萬美元。
這名女球迷後來在社群媒體上表示，「原本期待球團的處理能更具溫度」，也引發網路上一陣討論。
之後道奇球團宣布修改回收紀念球的程序，並招待這名女球迷觀賞其他比賽，並贈送她2支大谷簽名球棒、2顆簽名球、4頂簽名帽，以交換大谷轉戰道奇後打出的第1顆全壘打球。
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