MLB／日本至寶 今永昇太第4戰防禦率才失守 仍是3連勝

小熊隊日籍投手今永昇太生涯第4場大聯盟出賽，第1次丟掉責失分。（路透）

小熊隊日籍投手今永昇太生涯第4場大聯盟出賽，第1次丟掉責失分，20日面對馬林魚隊先發6局丟掉3分，其中2分責失，讓他的防禦率「完美的0」破功，無緣締造史上首見紀錄，但依舊收下開季3連勝，球迷大讚「日本 至寶」。

小熊以5：3擊敗馬林魚，今永昇太被敲出5支安打，先是4局上丟掉2分，6局上又挨了貝爾（Josh Bell）一發陽春砲，另外還投出5次三振。

今永昇太表示，跟前一戰一樣，20日投球還是比較掙扎，沒投好的球被狙擊，「雖然很不順，但還是盡量減低失分去投球。」

小熊總教練康索（Craig Counsell）對今永昇太表現給予好評，「昇太投得很好，在雙重賽第二場能夠繳出6局的好表現，這是很棒的事情。」

今永昇太退場時雖然是1：3落後，但馬林魚隊在6局下從卡納里歐（Alexander Canario）開啟攻勢的陽春砲開始，用5支安打換回4分，讓今永昇太拿下勝投。

今永昇太前3場出賽合計15.1局、2勝0敗，丟掉1分非責失，20日防禦率從0.00變成0.84，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大聯盟自1913計算責失分以來，還沒有投手能在生涯前4場出賽都是0責失分。

回顧大聯盟這4場比賽，今永昇太認為，自己能夠從前一場不足的地方學習，這部分希望能繼續下去，「如果有哪些地方沒做好，下一次登板的時候就要改進」。