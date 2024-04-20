MLB／效法鈴木一朗 大谷翔平夏威夷買豪宅、備有訓練設施

大谷翔平(右)學前輩鈴木一朗(左)投資自己，砸5.6億在夏威夷買豪宅。(美聯社資料照片)

日本傳奇球星鈴木一朗 最近在「SMBC日興證券」YouTube節目中透露，當年他從日職轉戰大聯盟時，身上沒有任何存款，並說明投資的重要性。

鈴木一朗在節目中指出，目前日職選秀會第一指名可拿到1.5億日圓（約97萬美元）或6000萬日圓簽約金（約39萬美元），很多人會把錢存起來，但鈴木一朗認為，「為了成為一流選手，應考慮把錢花在什麼地方。」

鈴木一朗以自身為例，當年他被水手隊交易到洋基隊，他希望能在家裡訓練，至少要放五台訓練機器，雖紐約要找大空間房子很難，房租也令人難以置信，但他認為，「那是對自己的投資，所以會毫不猶豫花錢。」

日媒「Full-Count」指出，鈴木一朗日職最後一年領著5.3億日圓（約343萬美元）薪水，日職時期總共賺進20億日圓（約1293萬美元），但去美國時存款是零。鈴木一朗表示，必須在美國盡力打出好成績，如果在美國沒有好成績，「我的人生等於一無所有。」

大谷翔平 與前輩鈴木一朗有相同作法，據「華爾街日報」報導，大谷最近花1700萬美元在夏威夷 購入豪宅，且豪宅裡配有棒球訓練設備，可隨時進行訓練。

華爾街日報指出，大谷翔平的豪宅是夏威夷別墅區海景房，他是該高級社區首位簽約客戶，房產公司希望以大谷名字宣傳，增進專案買氣，但目前豪宅完工時間還不確定。

大谷翔平休賽季和道奇簽下10年7億美元合約，雖大部分是延遲付款，但大谷光靠廣告代言就有可觀收入，因此1700萬美元對他來說不成問題。大谷未來可能在休賽季時到夏威夷度假，放鬆的同時，還能訓練維持狀態。