MLB／霍納9局跑壘續命 小熊3連勝

霍納大膽靠暴投連闖兩個壘包，跑回追平分。（路透）

小熊隊完成一場不可思議的逆轉勝，9局上只差1出局就要輸球，二壘上的霍納（Nico Hoerner）卻大膽靠暴投連闖兩個壘包，跑回追平分，進而在11局上再敲出超前安打，幫助小熊以3：2逆轉擊敗響尾蛇隊，推進3連勝、取得本季第10勝。

小熊15日帶著1：2落後進入第9局，馬斯托波尼（Miles Mastrobuoni）遭到三振一出局後，靠霍納、陶克曼（Mike Tauchman）連兩支安打攻占1、2壘，但小熊距離輸只差1個出局數，響尾蛇隊投手金凱爾（Kevin Ginkel）此時發生暴投。這球彈飛第一時間，響尾蛇捕手莫瑞洛（Gabriel Moreno）還沒搞清楚球去向，霍納一口氣連跑兩個壘包跑回追平分，經過挑戰後維持原判。

比賽以2：2進入延長賽，霍納11局上攻擊一顆超級大壞球，再敲超前安打，搶盡戲分。小熊此役的第1分則是新秀布許（Michael Busch）2局上的陽春砲，這是他的本季第6轟、連5場開砲。

小熊教頭康索（Craig Counsell）賽後大讚霍納表現，「那個跑壘太精采，從一開始就全速衝刺、完全沒降速，看得出來他是有計畫要拚本壘」。