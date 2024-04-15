MLB／達比修七彩變化球賞大谷2K 道奇投手14保送不敵教士

教士隊投手達比修有14日先發5局，無關勝負。(路透)

道奇 球場今天上演「日本 內戰」，大谷翔平 單場4打數敲出1安打，對戰達比修有3支0、吞下2K，面對他的七彩變化球沒轍，直到教士隊換投後才敲安；道奇隊投手群14次保送釀禍，終場以3：6不敵教士。

對戰達比修，大谷首局面對他的93.2哩內角卡特球揮空遭到三振，第3局打成三壘方向的飛球進手套；大谷在第3打席的過招再度遭到三振，達比修在該打席的5球使用5球種，包括橫掃球、滑球、四縫線直球、指叉球、卡特球。

達比修先發5局被敲4安打、失3分，在3：3平手之際退場無關勝敗，大谷第4打席在第8局面對培洛塔（Wandy Peralta）的投球，終於敲出安打。

教士4局上靠馬恰多（Manny Machado）陽春砲先馳得點，但達比修在4局下的投球就出現不穩，弗里曼（Freddie Freeman）二壘打開局後，史密斯（Will Smith）先敲追平安打，孟西（Max Muncy）補上一發超前兩分砲。

道奇先發投手帕克斯頓（James Paxton）第6局以連兩保送開局，貝瑞瑟（Ryan Brasier）接手後再保送金河成形成滿壘，教士下一棒出現雙殺打，但仍無法止住失血，梅里爾（Jackson Merrill）補上追平安打；道奇投手在第7局又是保送釀禍，普洛法（Jurickson Profar）滿壘時掃出二壘打一棒清壘，成為此役致勝安打。