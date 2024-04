MLB／偷調包被發現 道奇迷留下馬恰多開轟球「雖然老婆不喜歡」

接到敵隊選手的全壘打球,心裡的「棒球魂」又想留下這一球該怎麼辦?14日道奇 球場中外野的一名道奇球迷上演「驚天換球」,直到轉播鏡頭拆穿他的伎倆,這位球迷受訪坦言,為了這一刻已經準備許久,他會留下這顆球收藏,「雖然我老婆不太喜歡…」。

道奇、教士隊14日進行3連戰最終戰,教士馬恰多(Manny Machado)3局上的陽春砲先馳得點,這球朝中外野遠颺,飛行距離418呎,一位穿著道奇外套的男球迷跳躍後將這球接進手套,隨後將球扔回場內,身旁球迷與他興奮擊掌,為他的霸氣舉動喝采。

故事馬上出現反轉,轉播單位隨後慢動作還原,這位球迷接到球後,右手放進口袋,再拿出另一顆球扔回場內,神不知鬼不覺留下馬恰多的全壘打球,還贏得道奇球迷的喝采。

"So why is your wife mad at you?" - Buster Olney



"We don't have enough time on the telecast to talk about that." - Dodgers fan (who caught a Manny Machado home run ball and threw a different ball back) pic.twitter.com/IYya2giwg7