MLB／偷調包被發現 道奇迷留下馬恰多開轟球「雖然老婆不喜歡」

教士馬恰多14日3局上轟出一支陽春砲。（路透）

接到敵隊選手的全壘打球，心裡的「棒球魂」又想留下這一球該怎麼辦？14日道奇 球場中外野的一名道奇球迷上演「驚天換球」，直到轉播鏡頭拆穿他的伎倆，這位球迷受訪坦言，為了這一刻已經準備許久，他會留下這顆球收藏，「雖然我老婆不太喜歡…」。

道奇、教士隊14日進行3連戰最終戰，教士馬恰多（Manny Machado）3局上的陽春砲先馳得點，這球朝中外野遠颺，飛行距離418呎，一位穿著道奇外套的男球迷跳躍後將這球接進手套，隨後將球扔回場內，身旁球迷與他興奮擊掌，為他的霸氣舉動喝采。

故事馬上出現反轉，轉播單位隨後慢動作還原，這位球迷接到球後，右手放進口袋，再拿出另一顆球扔回場內，神不知鬼不覺留下馬恰多的全壘打球，還贏得道奇球迷的喝采。

"So why is your wife mad at you?" - Buster Olney



"We don't have enough time on the telecast to talk about that." - Dodgers fan (who caught a Manny Machado home run ball and threw a different ball back) pic.twitter.com/IYya2giwg7 — Awful Announcing (@awfulannouncing) April 15, 2024

轉播單位隨後找上這位球迷，他說雖然討厭教士打全壘打，但自己是為所有朝這裡飛來的全壘打球而準備，「道奇球迷很死忠，如果不丟回去，可能會無情被噓，所以我放了一顆球放在我的口袋裡，而馬恰多是位強打者，我當時已經準備好了。」

「觀眾席上的人都沒有發現，紛紛跟我擊掌。」球迷表示，「轉播鏡頭可能是唯一發現的人。」被追問是否會留下這球，他的答案是肯定的，「雖然我老婆不太喜歡，因為我試著留下所有球，家裡已經有太多球了，但我會留下它。」