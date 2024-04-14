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MLB／大谷翔平1打點、1盜壘 板凳清空對松井裕樹雙眼wink

記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平13日2打數沒有安打、2次保送上壘，靠高飛犧牲打貢獻1分打點，還有1次盜壘成功。(路透)
大谷翔平13日2打數沒有安打、2次保送上壘，靠高飛犧牲打貢獻1分打點，還有1次盜壘成功。(路透)

大谷翔平破紀錄的大聯盟生涯第176轟先等等，13日2打數沒有安打、2次保送上壘，靠高飛犧牲打貢獻1分打點，還有1次盜壘成功，道奇隊終場以5：2擊敗教士隊，中止2連敗。

此戰因雨延後超過兩小時才開打，面對教士先發投手瓦德隆（Matt Waldron），大谷首打席是連續4顆壞球的保送，第3局再度獲得保送上壘，第4局打向三壘界外區遭到接殺。

道奇在4局下靠貝茲（Mookie Betts）的安打先馳得點，而先發投手史東（Gavin Stone）前5局15上15下，直到6局上保送首位打者，完全比賽破功，再被東岡凱爾（Kyle Higashioka）敲安，無安打比賽也沒了，塔提斯（Fernando Tatis Jr.）的二壘打掃回教士的追平分。

1：1局面沒有維持太久，道奇在6局下就攻下3分再度要回領先，勒克斯（Gavin Lux）、貝茲的安打都帶有1分打點，大谷也以高飛犧牲打建功。

大谷在8局下再上打擊區，掃向右外野飛球遭到接殺，飛行距離346呎、擊球仰角43度，擊出瞬間讓播報員驚呼：「哇！我的老天！」隨著這球進入手套，播報員繼續浮誇形容：「我從沒看過球飛得這麼高，這是棒球史上最酷的飛球了。」

另一焦點場面出現在第5局兩隊因近身球引發的言語交鋒進而板凳清空，大谷跟著隊友一起走了出來，先是憋笑後管不住嘴角，眼神對到教士日籍投手松井裕樹時，大谷再使出雙眼wink，在衝突中自成畫面。

道奇 大谷翔平

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