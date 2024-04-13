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MLB／老虎三壘手失誤掉3分 投球再挨3分砲 教頭稱非懲罰調度

記者陳宛晶／即時報導
老虎隊三壘手麥金斯崔12局上投手丘，挨了3分砲。(路透)
老虎隊三壘手麥金斯崔12局上投手丘，挨了3分砲。(路透)

老虎隊13日對雙城隊一日兩戰都吞敗，午場戰到延長12局，麥金斯崔（Zach McKinstry）先在三壘發生賠掉3分的失誤，隨後被叫上投手丘，再挨了一發三分砲，老虎總教練辛區（A.J. Hinch）直言：「第12局是一團混亂。」

老虎13日兩戰分別以5：11、1：4輸球，午場以3：3進入延長賽，第11局各攻下1分，12局上藍恩（Alex Lange）登板，滿壘時保送馬丁（Austin Martin）先擠回1分，連飆2K後，傑佛斯（Ryan Jeffers）打向三壘的滾地球，麥金斯崔讓這球從自己雙腳之間滾了過去，雙城一口氣跑回3分。

老虎在此時喊出暫停，將三壘手麥金斯崔調上投手丘，先投出保送後，61哩直球被瓦納（Matt Wallner）掃出一發三分砲，麥金斯崔在1局內出現掉3分的失誤和掉3分的全壘打。

麥金斯崔表示，這是自己每天都在做的play，今年可能也還會再碰到很多次類似的來球，「絕對不會讓你們再看到第二次了。」被問到如何從這次經歷中走出來，他自嘲：「不要再保送打者然後被打全壘打吧！」

麥金斯崔失誤後就被換上投手丘，並非懲罰性調度，辛區表示是自己搞砸了，當時本來要上丘告訴藍恩，要他再面對一名打者，若該半局無法結束就會換上野手，但卻忘了投手教練已經喊過一次暫停，因此必須換投。

MLB

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