MLB／老虎三壘手失誤掉3分 投球再挨3分砲 教頭稱非懲罰調度

老虎隊13日對雙城隊一日兩戰都吞敗,午場戰到延長12局,麥金斯崔(Zach McKinstry)先在三壘發生賠掉3分的失誤,隨後被叫上投手丘,再挨了一發三分砲,老虎總教練辛區(A.J. Hinch)直言:「第12局是一團混亂。」

老虎13日兩戰分別以5:11、1:4輸球,午場以3:3進入延長賽,第11局各攻下1分,12局上藍恩(Alex Lange)登板,滿壘時保送馬丁(Austin Martin)先擠回1分,連飆2K後,傑佛斯(Ryan Jeffers)打向三壘的滾地球,麥金斯崔讓這球從自己雙腳之間滾了過去,雙城一口氣跑回3分。

Wow! The @tigers bring in Zach McKinstry a position player in the 12 inning with the score 8-4. I don’t remember MLB ?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLB teams giving up like this before the #nerds took over. Probably something to do with the Win Probability Added Percentage huh? #shegone @AMBS_Kernan @Buster_ESPN pic.twitter.com/moghAMuwMu