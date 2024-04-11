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MLB／大谷翔平迴避水原醜聞疑問 洋基主播感到震驚

記者藍宗標／即時報導
水原涉賭案大谷翔平發表聲明後就完全禁聲至今。（路透）
水原涉賭案大谷翔平發表聲明後就完全禁聲至今。（路透）

道奇隊巨星大谷翔平前翻譯水原一平涉賭事件震撼全球棒壇，洋基隊賽事資深主播凱伊（Michael Kay）對大谷沒有回答任何水原賭博醜聞的問題，感到相當震驚；紐約郵報指出，凱伊認為大谷迴避相關問題的態度，令人難以置信。

水原因為這起醜聞遭道奇開除，大谷曾在3月26日記者會發表約12分鐘的聲明，一再用「謊言」、「撒謊」相關字眼形容遭到信任的人欺騙，但全程未接受媒體提問，留下許多未解答的疑問。

大谷在這場記者會結束後，就未回答任何相關問題，這起事件正在接受檢調單位和大聯盟官方調查。

凱伊在YES體育台長期擔任洋基賽事主播，也是ESPN紐約廣播節目主持人，接到一位球迷來電，想要知道為何這個兩周前的爆炸性新聞，現在似乎完全消失了。

凱伊表示，讓他最難以置信的是，大谷一直不必回答問題，球迷也不關心，「在所有職業運動中，還有哪位運動員可以保持沉默，除了準備好的聲明之外，不說任何一句話，也從不回答問題。」

凱伊強調大谷的態度真的讓他驚訝，不管大都會隊林多（Francisco Lindor），還是洋基隊賈吉（ Aaron Judge）、索托（Juan Soto），每次慘敗後都要出來說話，大谷正處於棒球史上最大醜聞之一，卻沒有回答任何問題，他不用回答嗎？

儘管大谷已經透過聲明表達立場，凱伊認為他還是應該回答兩大問題，包括是否押注棒球（已在記者會否認），以及他和財務代表為何沒有注意到銀行帳戶流失數百萬美元。

洋基 道奇 大都會

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