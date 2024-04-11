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MLB／就差這分…大谷衝本壘遭觸殺 道奇1分惜敗雙城

記者藍宗標／綜合報導
大谷翔平（左）7局上從一壘直衝本壘時，被柯瑞亞傳球觸殺出局。（路透）
大谷翔平（左）7局上從一壘直衝本壘時，被柯瑞亞傳球觸殺出局。（路透）

道奇隊10日在客場對雙城隊3連戰最後一戰，大谷翔平7局上從一壘直衝本壘時，被柯瑞亞（Carlos Correa）傳球觸殺出局，失去追平機會，道奇終場2：3落敗，未能完成系列賽橫掃，雙城終止4連敗。

大谷10日3支1、被保送1次，最近7場比賽都出現安打，打擊率維持3成33，本季全勤出賽15場有13場敲安。

雙城開路先鋒朱利安（Edouard Julien）火力全開，首局首打席就從道奇先發投手米勒（Bobby Miller）的手中開轟，5局下再轟維西亞（Alex Vesia），4打數3安打、單場雙響砲，還跑回全隊3分，成為贏球大功臣。

雙城靠朱利安第2轟打破2：2平手僵局，柯瑞亞7局上展現五星級守備解決大谷，瓦解道奇追平比數的機會，為球隊保住勝利。

當時道奇首名打者巴恩斯（Austin Barnes）獲保送，貝茲（Mookie Betts）揮出游擊滾地球，接著大谷揮出二壘滾地球，也靠野手選擇攻占一壘，下一棒弗里曼（Freddie Freeman）揮出右外野方向二壘打，大谷直衝本壘遭觸殺，道奇結束這半局攻勢。

費里曼這一棒打向右外野邊線，雙城右外野手基里洛夫（Alex Kirilloff）在全壘打牆前抓到球後，傳給跑來補位的柯瑞亞，再傳向本壘完成觸殺；主審哈德森（Marvin Hudson）第一時間判決大谷得分，看過重播畫面後改判出局。

雙城開路先鋒朱利安火力全開，成為贏球大功臣。（路透）
雙城開路先鋒朱利安火力全開，成為贏球大功臣。（路透）

道奇 柯瑞 大谷翔平

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