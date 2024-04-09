MLB／鄧愷威隔7天再登板 3.1局失2分 李政厚助殺相挺

鄧愷威面對國民隊中繼3.1局被敲3安打、失2分，一度連續解決7位打者。 （路透）

巨人隊台灣右投鄧愷威大聯盟初登板後相隔7天，8日在大幅落後時上場，面對國民隊中繼3.1局被敲3安打、失2分，一度連續解決7位打者，巨人終場以1：8不敵國民。

鄧愷威6局上在巨人1：6落後之際站上投手丘，中繼3.1局共用61球，37球是好球，有2次三振、2次保送，最快球速95.5哩。

鄧愷威面對的首位打者為第9棒賈西亞（Luis García Jr.），僅用1球，以二壘方向滾地球取得出局數，楊恩（Jacob Young）打回投手方向，鄧愷威接球後傳一壘完成刺殺，再讓溫克（Jesse Winker）敲出內野飛球出局。

鄧愷威第7局面對8日曾開轟的湯瑪斯（Lane Thomas）再度製造一壘方向滾地球，鄧愷威補位一壘抓下出局數，賈羅（Joey Gallo）打成游擊上空飛球，梅內塞斯（Joey Meneses）則是二壘方向滾地球出局。

鄧愷威此役的第1K賞給魯伊茲（Keibert Ruiz），第3顆好球靠曲球讓打者揮空，連續解決7人後，才因保送讓瓦格斯（Ildemaro Vargas）上壘，李斯康普（Trey Lipscomb）補上打穿中間防線的安打，但中外野手李政厚傳三壘抓到跑者，靠傳球當「台灣之友」，鄧愷威危機化解大半，再讓賈西亞打向右外野的飛球遭到接殺。

然而續投第9局後出現動盪，鄧愷威以觸身球開局，接著被連敲2安打掉分，雖然及時飆K，但後續又出現保送，教練團也在此時決定換投，後續多掉1分記在鄧愷威帳上。

巨人全場唯一分數在首局進袋，李政厚一壘打、韋德（LaMonte Wade Jr.）二壘打串聯，加上國民的傳球失誤取分，此後就沒有分數進帳。

巨人由塞揚投手史奈爾（Blake Snell）演出本季初登板，先發3局失3分、送出5次三振，第2局被攻下3分大局；啟用牛棚後，國民在第5局攻勢再起，單局再下3分，包括湯瑪斯的兩分砲。