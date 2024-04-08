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MLB／9連敗期間穿球衣洗澡 馬林魚等半年終於贏球擊掌

記者藍宗標／即時報導
馬林魚隊新球季開胡。(路透)
馬林魚隊新球季開胡。(路透)

去年闖進季後賽的馬林魚隊，今年開季表現一塌糊塗，怎麼打就是贏不了，7日對紅雀隊3連戰最後一戰終於改運，首局連轟兩支3分砲奠定勝基，終場以10：3獲勝，終止開季9連敗，成為大聯盟最後一支開張勝場的球隊。

馬林魚打線面對紅雀先發投手吉布森（Kyle Gibson），1局上就打了一輪，齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）、高登（Nick Gordon）先後轟出3分砲，一路領先到比賽結束，25歲右投梅爾（Max Meyer）先發6局失1分，奪下生涯首勝。

馬林魚開季在主場對海盜隊4連敗、天使隊3連敗，轉戰聖路易對紅雀前兩戰又失利，7日終於結束9連敗噩夢，明天移師紐約對洋基隊展開3連戰，又將面臨大考驗。

馬林魚官網指出，全隊上次列隊握手慶祝勝利，正是鎖定季後賽席位後衝向球場，等待勝利需要6個月的時間，實在是太長了。

新球季一勝難求，全隊上下都很煎熬，7日轟出致勝3分砲的齊澤姆說：「全隊總是保持積極的態度，我們進行不一樣的儀式、玩得很開心，大家直接穿著球衣洗澡，所有人都在笑，堅持下去就是7日打出精采比賽的原因。」

雙城、勇士隊曾在2016年開季9連敗，馬林魚7日終於踩剎車，避免成為大聯盟從1900年起第7支開季10連敗的球隊。

季後賽 勇士 洋基

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