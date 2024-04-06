MLB／山本由伸5局8K 奪下大聯盟首勝 隊友啤酒浴加料

山本由伸6日面對小熊隊，先發5局無失分，拿下大聯盟生涯首勝。（路透）

道奇 隊山本由伸展現他的王牌實力，6日作客面對小熊隊先發5局無失分、8次三振，幫助球隊以4：1贏球，他也獲得大聯盟生涯首勝，以及第一次隊友澆下的啤酒浴，山本由伸說：「不知道裡面加了什麼，但絕對不只啤酒。」

山本由伸旅美第一戰在南韓開幕戰遭遇僅投1局、失5分的慘烈戰況，但接下來他連續10局都沒有失分，投出13次三振，包含6日5局被敲3安的成績。

首局山本由伸就遇到無人出局、滿壘危機，但他靠著連續3個三振化解，最後三振掉布許（Michael Busch）更是忍不住大吼一聲激勵自己。

山本由伸6日面對小熊隊，先發5局無失分，拿下大聯盟生涯首勝。（路透）

道奇總教練羅伯茲 （Dave Roberts）表示：「我想他也不願重蹈首爾慘案，你看得出來，6日他從一開始比較顛簸的狀況中，找到方式站起來，而且降低到0傷害，最後還能夠以81球投滿5局，他是很棒的競爭者。」

2局下山本由伸也曾遇到滿壘，這次在2出局後，他也以三振貝林傑（Cody Bellinger）下莊，而且自此連續解決10名打者，但退場前沒再讓人上壘，防禦率從首戰的45.00下修到4.09。

「一開始我投得比較掙扎一點。」山本由伸說：「但那是因為我一直讓球數落後，在那之後，我找回節奏，第4、第5局我感覺狀況很好。」

山本由伸先發的5局裡，對上小熊隊日本同胞鈴木誠也3次，1次投出四壞、1次失誤上壘，最後1次三振，有來有往。

而道奇隊的自家人大谷翔平 也敲安助威，4打數2安打另有1次四壞保送，跑回1分，這是大谷翔平本季第1次連3場敲安，打擊率來到3成04。