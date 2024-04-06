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MLB／洋基主場開幕戰遇地震 總教練以為是音響作祟

中央社／紐約5日電
職棒大聯盟紐約洋基5日打主場開幕戰，打線表現低迷，終場0比3敗給多倫多藍鳥。圖為開賽雙方列隊。（歐新社）
職棒大聯盟紐約洋基5日打主場開幕戰，打線表現低迷，終場0比3敗給多倫多藍鳥。圖為開賽雙方列隊。（歐新社）

美國職棒大聯盟紐約洋基5日打主場開幕戰，賽前發生罕見有感地震。總教練布恩以為是球場音響作祟；隊長賈吉賽後被追問地震時在哪，露出尷尬笑容不願作答，為記者會添笑料。

美國東北部5日上午發生規模4.8地震，震央在紐澤西州，位於紐約市布朗克斯區的洋基球場也能感受到地震。洋基當時在賽前打擊練習，托瑞斯（Gleyber Torres）持續揮棒，絲毫不受影響，下午的比賽也如期進行。

布恩（Aaron Boone）隨後向媒體表示，地震時感受到地面震動，以為是球場音響系統作祟。在加州成長的他以往對地震司空見慣，還跟媒體分享大學時有次地震隊友驚慌失措，從樓梯摔下受傷的往事。

對紐約客而言，有感地震則是新鮮事，市長亞當斯（Eric Adams）還需要開記者會呼籲民眾不要驚慌。

賈吉（Aaron Judge）在賽後記者會表示，賽前有感覺到地震，跟以往球場震動不太一樣。面對媒體追問地震時在哪，賈吉笑著表示「我不想說」，心神領會的記者不禁大笑，洋基公關人員代答「不予置評」才化解尷尬場面。

轉戰洋基後首次主場出賽的明星外野手蘇鐸（Juan Soto）說，地震時在按摩，全身放鬆，所以沒什麼感覺。

地震 洋基 加州

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