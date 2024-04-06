MLB／洋基主場開幕戰不敵藍鳥 賽前地震成焦點

索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。（路透）

紐約洋基 5日打主場開幕戰，打線表現低迷，終場0比3敗給多倫多藍鳥，而賽前發生罕見有感地震 則意外成焦點。總教練布恩以為是球場音響作祟；隊長賈吉賽後被追問地震時在哪，露出尷尬笑容不願作答，為記者會添笑料。

美國東北部5日上午發生芮氏規模4.8地震，震央在紐澤西州，洋基當時在賽前打擊練習。布恩（Aaron Boone）隨後向媒體表示，地震時感受到地面震動，以為是球場音響系統作祟。在加州 成長的他以往對地震司空見慣，還跟媒體分享大學時有次地震隊友驚慌失措，從樓梯摔下受傷的往事。

轉戰洋基後首次主場出賽的明星外野手索托（Juan Soto）說，地震時在按摩，全身放鬆，所以沒什麼感覺。不過，索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。8局下遭三振後明顯動怒，甩棒且丟頭盔，賽後為此行為致歉。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投6局無失分，但隊友未提供火力支援。洋基終場0比3不敵多倫多藍鳥，本季第2度遭對手完封，開季戰績6勝2敗。

賈吉賽後談到索托時說：「如果他想待在這邊，就會待在這邊；如果他想去別的地方，就會去別的地方。現在我專注於盡所能幫助他，確保他穿著條紋衫打出優異的一季，幫我們贏很多比賽。」

布恩與索托共事近2個月，對他熱愛棒球、精益求精的態度印象深刻。布恩說：「喜歡在場上打球是一回事，場外才真正知道一名球員有多愛棒球。他深愛棒球，也展現敬業態度，不只安於當最強打者，更想成為全能球員。」