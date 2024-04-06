我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

原先傳4月8日「馬習二會」 北京官方：當天無此行程

全美多所大學 新生費用年逾9萬

MLB／洋基主場開幕戰不敵藍鳥 賽前地震成焦點

體育新聞組／綜合報導
索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。（路透）
索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。（路透）

紐約洋基5日打主場開幕戰，打線表現低迷，終場0比3敗給多倫多藍鳥，而賽前發生罕見有感地震則意外成焦點。總教練布恩以為是球場音響作祟；隊長賈吉賽後被追問地震時在哪，露出尷尬笑容不願作答，為記者會添笑料。

美國東北部5日上午發生芮氏規模4.8地震，震央在紐澤西州，洋基當時在賽前打擊練習。布恩（Aaron Boone）隨後向媒體表示，地震時感受到地面震動，以為是球場音響系統作祟。在加州成長的他以往對地震司空見慣，還跟媒體分享大學時有次地震隊友驚慌失措，從樓梯摔下受傷的往事。

轉戰洋基後首次主場出賽的明星外野手索托（Juan Soto）說，地震時在按摩，全身放鬆，所以沒什麼感覺。不過，索托此役4打數未敲安打，苦吞2次三振。8局下遭三振後明顯動怒，甩棒且丟頭盔，賽後為此行為致歉。

洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）主投6局無失分，但隊友未提供火力支援。洋基終場0比3不敵多倫多藍鳥，本季第2度遭對手完封，開季戰績6勝2敗。

賈吉賽後談到索托時說：「如果他想待在這邊，就會待在這邊；如果他想去別的地方，就會去別的地方。現在我專注於盡所能幫助他，確保他穿著條紋衫打出優異的一季，幫我們贏很多比賽。」

布恩與索托共事近2個月，對他熱愛棒球、精益求精的態度印象深刻。布恩說：「喜歡在場上打球是一回事，場外才真正知道一名球員有多愛棒球。他深愛棒球，也展現敬業態度，不只安於當最強打者，更想成為全能球員。」

地震 洋基 加州

上一則

NBA／去年傳心臟驟停 詹皇之子宣布投入選秀

下一則

場邊人語／球隊終曲 他遷離去

延伸閱讀

很會動生意頭腦？曼哈頓業者推出「我是紐約地震倖存者」T恤

很會動生意頭腦？曼哈頓業者推出「我是紐約地震倖存者」T恤
嘉義梅山斷層百年未錯動...憂達活動周期 氣象署示警

嘉義梅山斷層百年未錯動...憂達活動周期 氣象署示警
新州地震規模4.8算「中等」 6.0以上才稱得上「強烈」地震

新州地震規模4.8算「中等」 6.0以上才稱得上「強烈」地震
影／美東地震聯合國安理會會議響起警報聲 眾人面面相覷

影／美東地震聯合國安理會會議響起警報聲 眾人面面相覷

熱門新聞

鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35

馬克宏面前糗摔落板 法跳水選手自我解嘲被讚爆

2024-04-05 13:48
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

2024-04-04 22:30
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
新加坡傳奇泳將斯庫林宣布退休。（路透）

游泳／28歲泳將宣布退休 曾中斷「飛魚」菲爾普斯4連霸美夢

2024-04-02 02:00

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶