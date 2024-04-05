MLB／大聯盟2025年海外開幕戰 確定日本開打 大谷有望參加

美國職棒大聯盟MLB今年海外開幕戰選在南韓首爾，由洛杉磯道奇對上聖地牙哥教士，成為南韓的體育盛事。(中央社)

日本 棒球機構（NPB）會長榊原定征證實，2025年的美國職棒大聯盟MLB 海外開幕系列賽，將於同年3月19日及20日在日本開打，但目前尚未確定屆時比賽球場及出賽球隊。

日本放送協會（NHK）報導，榊原定征說，今年3月前往韓國考察在當地舉行的美國職棒大聯盟MLB海外開幕系列賽時，曾跟大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）會談。

榊原說，作為大聯盟振興全球棒球戰略的一環，2025年海外開幕系列賽將在3月19日及20日於日本舉行。

儘管目前仍不清楚明年海外開幕系列賽的對戰球隊及在日本哪座球場舉行，但相關人士透露，日本旅美球星大谷翔平與山本由伸所屬洛杉磯道奇 隊的比賽是可能選項。

另外，美國媒體此前報導海外開幕系列賽將在東京巨蛋舉行，而出賽球隊則是道奇隊與芝加哥小熊隊。

大聯盟上次在日本舉行正式比賽，是2019年3月的日本傳奇球星鈴木一朗引退賽，當時對戰球隊是西雅圖水手和奧克蘭運動家。

每日體育報導，對於明年海外開幕系列賽的出賽球隊，榊原表示尚未確定。

榊原說，很多日本球迷都非常期待大聯盟海外開幕系列賽在日本舉行，希望大聯盟方面能基於這個考量選出屆時出賽球隊，對方則表示「將選出能提供高品質棒球的球隊」。