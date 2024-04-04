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大谷首轟球怎換回？女球迷控道奇來硬的：無選擇餘地

記者陳宛晶／即時報導
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）
接到大谷本季首轟球的女球迷，控訴遭道奇球團施壓才輕易歸還這球。（路透）

大谷翔平的2024年球季風波不斷，昨天喜敲本季首轟，卻傳出接到全壘打球的女球迷控訴遭道奇球團施壓，要脅若不同意交換將不會為她的球認證，球團對外聲稱的交換內容也有落差，她從未與大谷翔平見到面。

接到球的女球迷為羅曼（Ambar Roman），與丈夫瓦倫紐拉（Alexis Valenzuela）都是道奇球迷，下個月將迎接結婚一周年，兩人昨天進場看球，大谷的全壘打球朝向他們的座位飛來，瓦倫紐拉當時和許多在那附近的球迷一樣，都忙著找這顆掉到地上的球，而羅曼定睛一瞧發現就在自己腳邊。

大谷昨天賽後受訪時談到，與球迷談過之後有拿回首轟球，送出2頂簽名球帽、1支簽名球棒、1顆簽名球作為交換，然而故事內容在今天經由The Athletic網站報導球迷視角的版本，卻不是那麼美好。

羅曼表示，就在接到球後，包括保全在內的幾名道奇球團人員走了過來，將她帶到場內的酒吧Gold Glove Bar，提出以兩頂球帽作為交換，並要求馬上做出決定，如果不願交換，也不會為她的球做認證。

羅曼詢問是否可能拿到更多東西，球團再提出1支球棒、1顆簽名球的條件，隨後有人拿來這些物品，並取走大谷的首轟球，而他們從未見到大谷本人。

根據專家估算，大谷的首轟球至少價值10萬美元起跳，而羅曼收到的5項回禮每項價值約1000美元，但這是在有得到認證的情況下。羅曼表示，他們並未得到任何證明是大谷本人所簽。

瓦倫紐拉表示，剛撿到球時，附近的球迷就提醒他們「聰明點」、「不要輕易讓出球」，而這樣的結局發展讓他直言：「道奇占了她便宜，一群保全圍著她，不讓我與她交談或給予意見，他們讓她沒有選擇餘地。」

羅曼被問到是否後悔換出首轟球，她表示自己並不後悔，因為留著球，她也不會得到認證，但如果大谷退休後進入名人堂，至少她還擁有這些換回的東西。

道奇球團透過發言人表示，不回應球迷對此事件的不滿；一位道奇球團人員表示，願意針對交換條件與球迷再次交涉。

道奇 大谷翔平 退休

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