MLB／差點被「香腸」撞倒 雙城球星巴克斯頓被隊友猛酸

雙城隊作客密爾瓦基,3日以7:3擊敗地主釀酒人隊,2連戰帶著1勝1敗離開,雙城明星外野手巴克斯頓(Byron Buxton)2日第6局差點被「香腸」撞倒,成為系列賽另類焦點,還好他的反應夠快,避免可能受傷的情況。

巴克斯頓2日擔任3棒中外野手,4打數1安打,比賽打到一半差點發生意外,雙城終場2:3落敗。

釀酒人主場固定在第6局舉行「香腸賽跑」(Sausage Race),由5條香腸吉祥物競爭,巴克斯頓昨天準備走出休息區時,完全沒有注意「香腸」已經接近,電視轉播人員甚至大叫:「小心,巴克斯頓!」

還好這位30歲球星反應夠快,轉頭看到「香腸」立刻返回休息區,避免一場衝撞意外,現場媒體形容「雙城差點因為香腸碰撞失去巴克斯頓」。

巴克斯頓2015年從雙城起步,今年已是生涯第10季,過去9季只有2017年出賽140場,其餘都不到3位數。

雙城3日打完前6局1:3落後,7局上攻下5分逆轉戰局,巴克斯頓擔任指定打擊,5打數2安打、攻下1分打點,捕手傑佛斯(Ryan Jeffers)4支2、7局上轟出致勝3分砲,他在2日賽後甚至還酸前輩,笑說:「如果巴克斯頓被香腸輾過就太好了,這會是更好的故事。」

Byron Buxton nearly got steamrolled by the Racing Sausages 👀



(via @Cut4) pic.twitter.com/XYUKjP6T2E