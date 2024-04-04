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MLB／差點被「香腸」撞倒 雙城球星巴克斯頓被隊友猛酸

記者藍宗標／即時報導
雙城明星外野手巴克斯頓差點被釀酒人吉祥物「香腸」撞倒。（取材自X平台）
雙城明星外野手巴克斯頓差點被釀酒人吉祥物「香腸」撞倒。（取材自X平台）

雙城隊作客密爾瓦基，3日以7：3擊敗地主釀酒人隊，2連戰帶著1勝1敗離開，雙城明星外野手巴克斯頓（Byron Buxton）2日第6局差點被「香腸」撞倒，成為系列賽另類焦點，還好他的反應夠快，避免可能受傷的情況。

巴克斯頓2日擔任3棒中外野手，4打數1安打，比賽打到一半差點發生意外，雙城終場2：3落敗。

釀酒人主場固定在第6局舉行「香腸賽跑」（Sausage Race），由5條香腸吉祥物競爭，巴克斯頓昨天準備走出休息區時，完全沒有注意「香腸」已經接近，電視轉播人員甚至大叫：「小心，巴克斯頓！」

還好這位30歲球星反應夠快，轉頭看到「香腸」立刻返回休息區，避免一場衝撞意外，現場媒體形容「雙城差點因為香腸碰撞失去巴克斯頓」。

巴克斯頓2015年從雙城起步，今年已是生涯第10季，過去9季只有2017年出賽140場，其餘都不到3位數。

雙城3日打完前6局1：3落後，7局上攻下5分逆轉戰局，巴克斯頓擔任指定打擊，5打數2安打、攻下1分打點，捕手傑佛斯（Ryan Jeffers）4支2、7局上轟出致勝3分砲，他在2日賽後甚至還酸前輩，笑說：「如果巴克斯頓被香腸輾過就太好了，這會是更好的故事。」

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