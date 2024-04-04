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MLB／好暖…大谷翔平吞K還幫簽名 巨人菜鳥投手樂滋滋

記者蘇志畬／即時報導
巨人隊菜鳥投手艾維拉生涯首K就是賞給大谷。（路透）
巨人隊菜鳥投手艾維拉生涯首K就是賞給大谷。（路透）

巨人隊菜鳥投手艾維拉（Nick Avila）生涯初登板面對道奇隊，雖然2局掉2分的成績不太理想，但生涯的第一次三振就賞給大谷翔平，大谷更親自為這顆球簽名，讓艾維拉直呼：「太酷了！」

道奇隊日本球星大谷翔平2日對戰巨人隊4打數擠出1支安打，第7局更是前3棒MVP連線中唯一出局者，正是被艾維拉給三振。

舊金山論壇報記者史露瑟（Susan Slusser）透露，該場比賽結束後，對大谷投出生涯第1K的艾維拉十分興奮，並說：「如果大谷願意簽名，會是我的榮幸。」

結果大谷翔平真的在艾維拉的生涯首K球上簽名，艾維拉3日透露此事，更開心向朋友炫耀，「不誇張，我至少把簽名球的照片傳給了5位最好的朋友。」

這不是大谷第一次吞K後還幫對手簽名，2022年大谷翔平被野手代班投手的寇迪克萊門斯（Kody Clemens）給三振，大谷翔平不僅簽了名，還在球上面寫著：「多麼噁心的一球！」

大谷翔平 道奇 舊金山

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