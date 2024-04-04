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MLB／運動家開季主場前7戰 觀眾人數只有道奇1場

記者藍宗標／綜合報導
運動家隊投手史崔普林投7局只失1分，但隊友完全無法攻下分數，還是落敗。（路透）
運動家隊投手史崔普林投7局只失1分，但隊友完全無法攻下分數，還是落敗。（路透）

運動家隊投手史崔普林（Ross Stripling）3日上演本季首場優質先發，對紅襪隊投7局只失1分，但隊友完全無法攻下分數，運動家終場以0：1落敗，本季戰績掉到1勝6敗，仍是美聯最慘。

今年球季開打前，運動家一面倒被評為戰力最差球隊，從3月29日奧克蘭主場開幕戰起，對守護者隊吞下開季3連敗，4連戰最後一戰總算開張，接下來對紅襪3連戰又遭橫掃，勝率掉到1成43。

運動家戰績、人氣都差，開幕戰只有1萬3522人進場觀戰，接下來6場比賽都未超過7000人觀戰，對守護者第2戰更是慘到3837人；這7場主場比賽合計只有4萬5068人、單場平均6438人，比起人氣最旺的道奇隊（前7場主場30萬561人、單場平均4萬2937人）差了一大截。

運動家確定2028年搬到賭城拉斯維加斯，明年是否還在奧克蘭仍是未知數，造成開季人氣不佳，恐怕會和前年、去年一樣，進場觀眾又是30隊之末。

史崔普林先發7局被揮出8支安打，投出3次三振，4局上失掉唯一分數，吞下開季2連敗。

紅襪先發投手皮維塔（Nick Pivetta）投5局，被揮出5支安打，也投出3次三振，本季首勝到手，紅襪最近4連勝。

奧克蘭 道奇 賭城

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