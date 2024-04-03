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MLB／33打席首轟還沒開張 大谷翔平創個人最慢紀錄

記者陳宛晶／綜合報導
大谷翔平迎戰巨人隊，貢獻1分打點但還未出現本季首轟。（路透）
大谷翔平迎戰巨人隊，貢獻1分打點但還未出現本季首轟。（路透）

大谷翔平遲遲等不到本季首轟，2 日4打數敲出1安打、貢獻1分打點，推進33打席、30打數還未出現首轟，刷新旅美生涯個人球季首轟出現最晚時間。3連星打線依舊夠嗆，道奇終場以8：3擊敗巨人隊。

大谷2018年展開旅美生涯，球季首轟出現的最晚時間點原為2022年第31打席；今年球季，大谷賽前6場出賽累積29打席、26打數，還未出現首轟，今天追加4打席、4打數。

大谷此役繼續擔任第二棒出賽，首局貝茲（Mookie Betts）的三壘打後，大谷以二壘方向滾地球送回這一分，第2打席則在第3局以二壘打延續攻勢，道奇單局攻下2分，擴大為3：0領先。

大谷第3打席敲出左外野飛球遭到接殺，第7局巨人推出菜鳥投手艾維拉（Nick Avila），面對3連星打線中的貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）都被敲二壘打，唯獨大谷遭到解決，連續破壞成界外球的纏鬥後仍吞下三振。

貝茲單場雙安、跑回3分，弗里曼則是3安打、2分打點，赫南德茲（Teoscar Hernández）貢獻一發三分砲；巨人韓籍球星李政厚擔任先發第一棒、中外野手，貢獻雙安。

此外，巨人隊韓籍野手李政厚被問到與大谷翔平同場的想法，他認為將自己與大谷相比是失禮的問題，「他已經在大聯盟歷史上留下標記，而我還只是剛起步的球員。」

韓職出身的李政厚今年挑戰大聯盟加盟巨人隊，開季至今5場比賽敲出6支安打，打擊率3成16，也在3月31日就敲出生涯首轟，適應速度很快。

1日道奇與巨人隊賽前，李政厚被問到與大谷同場較勁的想法，他回答的很直接，「我不知道你們為什麼都要拿我跟大谷相比？我認為大谷聽到可能會不太開心。」

李政厚指出，兩人在大聯盟的成就天差地遠，「光看合約的大小，就知道他是我無法比較的選手。」李政厚雖然以6年1.13億美元的高價投身大聯盟，但大谷翔平今年與道奇隊簽下的更是史無前例的10年、7億美元合約。

李政厚也強調，自己每次看到大谷，都是抱持著憧憬的心情，「完全不覺得自己是對手。」而自己現階段還在摸索大聯盟生活，光是研究對方投手、打者就已經很忙碌，「將我跟大谷連結是很荒謬的事情，我退休後會跟子孫吹噓的，就是自己曾跟這樣的球員一起打球過。」

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