MLB／3打數0安…大谷翔平連37打席未開轟 道奇還是贏

大谷面對巨人隊4打席沒敲安，旅美生涯個人球季首轟出現最晚時間也繼續推遲。（路透）

開季第8場出賽，道奇 隊日本 球星大谷翔平 手感依舊沒起色，2日面對巨人隊4打席沒敲安，旅美生涯個人球季首轟出現最晚時間也繼續推遲，不過道奇隊仍以5：4擊敗巨人隊取得3連勝，且開幕戰起連8場得分都在5分以上。

大谷翔平2日先發第2棒、指定打擊，1局下首打席在二壘有人時遭到三振出局，3局下則是敲出中外野飛球出局，4局下選到四壞保送上壘，不過6局下敲二壘滾地球出局。

大谷翔平總計3打數無安打，三振、四壞保送各1次，打擊率下降到2成42，個人開季連續未開轟打席數也堆高到37打席；好消息是大谷今天進行手肘手術後第4次傳接球練習，距離約10公尺、傳了50球，穩定朝二刀流復出邁進。

雖然大谷翔平打擊不振，但道奇隊還有另外兩位MVP，弗里曼（Freddie Freeman）4打數3安打，1局下在大谷吞K後打回球隊第1分；貝茲（Mookie Betts）5打數2安打，包含3局下的追平陽春砲。

Mookie Betts wants 50 homers this year apparently. pic.twitter.com/ScIQZ3VLsf — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) April 3, 2024

4局下道奇隊則是靠著拉克斯（Gavin Lux）的適時安打敲回超前分，赫南德茲（Enrique Hernandez）再補上1支2分打點安打拉開差距。

同場的巨人隊韓籍野手李政厚前4打席也繳白卷，但9局上敲出安打，打擊率回升到2成92。