我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花蓮陷「孤城」...落石砸鐵軌、蘇花斷橋 鐵公路全不通

影／台灣7.2可怕強震 宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」

MLB／哈波三響砲破0安低潮 必贏多比賽中抵達就中繼4局

記者蘇志畬／即時報導
哈波揮別開季0安低潮，單場3響砲包辦6分打點。 (路透)
哈波揮別開季0安低潮，單場3響砲包辦6分打點。 (路透)

費城人隊2日拉上前中職樂天桃猿隊洋投必贏多（Ricardo Pinto），他也上演一場即刻救援，第4局才抵達球場，第6局就登板投球吃下4局，拿下1次救援成功，費城人隊也在哈波（Bryce Harper）的單場3響砲之下，以9：4擊敗紅人隊。

費城人隊賽前將表現不佳的布洛格登（Connor Brogdon）指定讓渡，從3A找來必贏多支援，必贏多在2022年曾短暫效力樂天桃猿隊，今年春訓在費城人隊出賽4場，拿下1勝0敗、防禦率3.18。

臨時被指派到大聯盟出賽，必贏多正在紐約州羅徹斯特隨隊，費城人派車將他接到主場市民銀行球場，然而中間遇到塞車，直到第4局才抵達球場，根據美國媒體報導，必贏多簡單跟總教練湯姆森（Rob Thomson）打個招呼，就立刻去牛棚熱身。

先發投手譚波（Spencer Turnbull）投完5局丟掉1分退場後，就由必贏多接手，他一共投了73球、4局，被敲5支安打，丟掉3分有2分責失，另有4次三振無保送，這是必贏多自2019年後再次在大聯盟出賽，也拿下生涯第1次救援成功。

費城人明星重砲哈波雖然開季前11打數無安打，但今天大爆發，首打席面對亞希克拉夫特（Graham Ashcraft）敲出本季首安，就是一發距離420呎的陽春砲，4局下又在兩隊平手時敲出一發367呎陽春砲，7局下的422呎滿貫全壘打則為費城人隊一口氣拉開比數。

哈波單場4打數3安打、6分打點，造就費城人隊史第25次單場三響砲賽事，而其中包含1發滿貫砲則是隊史第3人，前有2008年5月16日沃斯（Jayson Werth）、1968年9月29日艾倫（Dick Allen）。

費城 紐約州

上一則

NBA／曾幫塞爾蒂克和湖人奪冠 控衛朗多正式宣布退休

下一則

NBA／湖人雙星只打三節就解決暴龍 教頭盼對巫師能上場

延伸閱讀

拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡

拜登、川普都沒開過球 MLB百年傳統恐消亡
MLB／大谷翔平忍笑比賽不敵山本由伸 官網：找到弱點了

MLB／大谷翔平忍笑比賽不敵山本由伸 官網：找到弱點了
MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平

MLB／全日空贊助道奇 日本航空搶下大谷翔平
MLB／首轟呢…33打席等不到 大谷翔平刷新個人最慢紀錄

MLB／首轟呢…33打席等不到 大谷翔平刷新個人最慢紀錄

熱門新聞

大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。圖為大谷翔平。（歐新社）

MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

2024-03-26 22:46
大谷翔平。（路透社）

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

2024-03-26 23:05
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27

超人氣

更多 >
台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上
不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞

不斷更新／台灣7.2強震 太魯閣落石不斷「霧濛濛」 台74線見路燈跳波浪舞
8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄

8郵輪遊客未依規定時間回船滯留非洲 控船方遺棄
不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽

不是都物美價廉 Trader Joe's5食品被吐槽
特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆