MLB／首轟呢…33打席等不到 大谷翔平刷新個人最慢紀錄

大谷翔平1日4打數敲出1安打、貢獻1分打點。（歐新社）

大谷翔平 遲遲等不到本季首轟，1日4打數敲出1安打、貢獻1分打點，推進33打席、30打數還未出現首轟，刷新旅美生涯個人球季首轟出現最晚時間。3連星打線依舊夠嗆，道奇 終場以8：3擊敗巨人隊。

大谷2018年展開旅美生涯，球季首轟出現的最晚時間點原為2022年第31打席；今年球季，大谷賽前6場出賽累積29打席、26打數，還未出現首轟，1日追加4打席、4打數。

大谷此役繼續擔任第二棒出賽，首局貝茲（Mookie Betts）的三壘打後，大谷以二壘方向滾地球送回這一分，第2打席則在第3局以二壘打延續攻勢，道奇單局攻下2分，擴大為3：0領先。

大谷第3打席敲出左外野飛球遭到接殺，第7局巨人推出菜鳥投手艾維拉（Nick Avila），面對3連星打線中的貝茲、弗里曼（Freddie Freeman）都被敲二壘打，唯獨大谷遭到解決，連續破壞成界外球的纏鬥後仍吞下三振。

貝茲單場雙安、跑回3分，弗里曼則是3安打、2分打點，赫南德茲（Teoscar Hernández）貢獻一發三分砲；巨人韓籍球星李政厚擔任先發第一棒、中外野手，貢獻雙安。