我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反花更多錢...她訂超低價廉航 起飛前1小時機票被取消

​馬斯克成德州奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

太空人5號先發愚人節飆無安打比賽 破野茂英雄紀錄

記者陳宛晶／即時報導
太空人隊先發投手布蘭柯在美國時間愚人節投出無安打比賽，是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽。(路透)
太空人隊先發投手布蘭柯在美國時間愚人節投出無安打比賽，是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽。(路透)

美國時間愚人節這一天，太空人隊先發投手布蘭柯（Ronel Blanco）面對藍鳥隊以105球完投9局，未被敲安，出現2次保送，太空人終場以10：0贏球，以隊史第17場無安打比賽的方式取得本季首勝，此役也是大聯盟史上球季時序最早的無安打比賽，超越野茂英雄2001年投出無安打比賽的4月4日。

來自多明尼加的布蘭柯，2022年才以28歲之齡於大聯盟初登板，今年在韋蘭德（Jutin Verlander）、尤奎迪（José Urquidy）出現傷情之下擠進先發輪值，卻成為太空人4連敗開季後的救星。

布蘭柯此役首局就以保送第一棒史布林格（George Springer）開局，接下來26上26下，直到第9局兩出局時再度保送史布林格，小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）敲出二壘方向滾地球出局，確定這場無安打比賽成立。

美國時間3月28日球季開打，如今僅是第5天，就出現今年球季第一場無安打比賽，打破野茂英雄2001年4月4日的紀錄。

這一勝也成為太空人新教頭艾斯帕達（Joe Espada）執教生涯第一勝，大聯盟總教練生涯第一勝或執教單一球隊第一勝來自無安打比賽，這在過去從未有過，布蘭柯這場無安打比賽讓艾斯帕達成為史上第一人。

太空人

上一則

MLB／進入自由市場後乏人問津 克里文格1年約重返白襪

延伸閱讀

今永昇太初登板6局好投成史上第2人 前1人是前兄弟洋投

今永昇太初登板6局好投成史上第2人 前1人是前兄弟洋投
MLB／台將鄧愷威大聯盟初登板 3局失3分飆4K

MLB／台將鄧愷威大聯盟初登板 3局失3分飆4K
MLB／巨人隊首位台灣球員 鄧愷威初登板後獲達比修送手套

MLB／巨人隊首位台灣球員 鄧愷威初登板後獲達比修送手套
MLB在韓開打 實踐30年前夢想

MLB在韓開打 實踐30年前夢想

熱門新聞

大谷翔平擊出二壘安打。（取自YouTube MLB）

眾所矚目的道奇首打席 大谷翔平擊出深遠二壘打

2024-03-28 17:09
鬼才教頭麥登（Joe Maddon）認為水原涉賭其中有太多難以理解之處。（路透社）

鬼才教頭麥登不信大谷會賭：他根本不在乎錢，錢會自己來

2024-03-29 23:35
MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平。(歐新社)

大谷翔平首吐心聲後 美媒：留下更多問號

2024-03-26 12:45
曾擔任大聯盟翻譯的小島克典指出，球員將帳戶交給翻譯管理的可能性不是零。圖為大谷翔平。（歐新社）

MLB／水原為何能偷大谷的錢？前大聯盟翻譯有答案

2024-03-26 22:46
大谷翔平。（路透社）

MLB／跟大谷溝通更順暢 道奇教頭指出少了水原的好處

2024-03-26 23:05
水手隊傳奇球星鈴木一朗拍攝開季宣傳影片。(截自水手隊X影片)

MLB／帥翻…鈴木一朗復刻招牌手勢 J-Rod卻狂笑場

2024-03-28 11:27

超人氣

更多 >
不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂

不建議一年前就買票 爭取國際航班低票價應這段時間訂
降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事

降低認知退化風險 醫生建議千萬別做這事
紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司

紐約皇后區屋主遭占空屋 反被租霸提告 花4000元打官司
壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒

壽司餐廳羊肚菌沒煮熟 致2死數十人病倒
社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年

社安金2025年COLA調整幅度估計將遠低於今年