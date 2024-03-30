MLB／「大谷那麼信任他」 天使前教頭震驚水原涉賭

大谷翔平的前任翻譯水原一平涉賭事件，過去曾在天使共事過的鬼才教頭麥登驚呆。（路透）

大谷翔平 的前任翻譯水原一平涉賭事件，過去曾共事的鬼才教頭麥登（Joe Maddon）驚呆，「他們形影不離，處得很好，我從沒看過他們吵架。」對於外界質疑大谷是否涉入其中，麥登直言毫無道理，稱一個毫無物慾、錢卻會自然而然進入口袋的人，有什麼道理要去賭。

麥登在2020到22年球季執教天使，開啟大谷翔平的二刀流使用說明書，他在接受坦帕灣時報訪問中被問到對水原涉賭的想法。

「我真的完全驚呆！」麥登表示，對任何與他們兩人相處過的人來說，都不可能預想到這件事的發生，「我不相信大谷會賭，也不相信一平會打破與翔平之間的信賴，我每天都跟他們相處、與他們溝通，大谷就是在這樣的溝通橋梁之下成為二刀流選手。」

麥登稱，兩人總是形影不離，沒看過吵架或不合，「在我與一平的交談中，我也能理解為何他們會如此親近、大谷會如此信任他，真的沒有理由想像他們會一刀兩斷。」

麥登也提到，雖然不知道大谷有多慷慨，但從來沒看他有什麼物慾，從他與道奇 的合約就看得出來，「他不是物質主義的人，他根本不在乎錢，但錢會自己滾滾而來，又幹嘛要透過賭去增加財富呢？」