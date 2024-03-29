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MLB／鄧愷威興奮指數10分滿分的15分 定位可能是長中繼

記者陳宛晶／即時報導
鄧愷威成為史上第17位升上大聯盟的台灣選手，也是暌違近5年再等到初升大聯盟的台將。（SF Giants提供）
鄧愷威成為史上第17位升上大聯盟的台灣選手，也是暌違近5年再等到初升大聯盟的台將。（SF Giants提供）

一年前的3月，鄧愷威在世界棒球經典賽留下0.0局出賽，今年的3月，他收到晉升大聯盟的通知，成為史上第17位升上大聯盟的台灣選手，也是暌違近5年再等到初升大聯盟的台將。舊金山論壇報記者史露瑟（Susan Slusser）透露，她詢問鄧愷威的興奮指數，從1分到10分評價，鄧愷威回應「15分」。

鄧凱威去年季中已經升上3A，為現階段台灣距離大聯盟最近的投手，以40人名單之姿參與大聯盟春訓，卻在一開始就出現傷情，但機運很快再度到來，右投傑克森（Luke Jackson）下背部傷勢進入15天傷兵名單的空缺，巨人直接從40人名單中找人。

巨人社群網站Mccovey Chronicles指出，鄧愷威是在去年11月為了避免讓他在規則五選秀被選走而放進40人名單，而現在為了補上傑克森受傷的空缺，若不想另外清位置，目前在40人名單健康可選的投手只有鄧愷威或羅德里奎茲（Randy Rodríguez）；此外，巨人在當地時間周一的比賽先發投手還沒確定，可能以鄧愷威長局數為主的牛棚車輪戰應戰，或是升上其他不在40人名單的投手。

美國媒體對他的分析中提到，鄧愷威在小聯盟層級穩定晉升，展現三振能力的同時也遇到一些控球問題，在3A的每9局三振數10.9，但每9局保送也達5.5，導致超過4的防禦率。

MLB Trade Rumors預測他的定位，可能作為巨人的長中繼人選，目前巨人26人名單中只有12位投手，牛棚吃局數的能力對巨人來說會很珍貴。

社群網站 舊金山 經典賽

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