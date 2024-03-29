MLB／談3連星打線表現 大谷苦笑：只有我沒開轟

大谷翔平3打數敲出2安打，另有1保送。（路透）

回到美國本土後迎接道奇 球場首戰，道奇隊28日以7：1輕鬆擊落紅雀隊，大谷翔平 3打數敲出2安打，另有1保送，賽後被問到3連星打線的表現，大谷笑答：「我是唯一沒打全壘打的…。」

影音來源：YouTube

道奇繼續第一棒貝茲（Mookie Betts）、第二棒大谷、第三棒弗里曼（Freddie Freeman）的棒次安排，合計5安打、9上壘，靠3人點燃燎原之火。

首局貝茲的保送之後，大谷敲出右外野方向平飛安打，一路飛奔過二壘不停，但貝茲停在三壘跑壘塞車，大谷在三壘前出局，賽後也被問到這次跑壘問題，而大谷說錯在自己，「我太早繞過二壘了，導致錯過三壘教練的手勢，我們會再配合一下，之前在春訓沒有碰過這種狀況，我今天會再確認，下次改進！」

大谷也問到如何看3連星打線此役的表現，他說：「我是今天唯一沒有全壘打的。」自己也忍不住笑了，此役貝茲有陽春砲、弗里曼有兩分砲，都出現在第3局，大谷則在弗里曼的兩分砲理當「滷蛋」。大谷也提到，今天的打擊感覺是好的，包括選到保送的打席都令他滿意，硬要說的話，大概就是第7局的打席可以打得更好，幫弗里曼創造更好的機會。

大谷翔平近日在最後3場熱身賽6打數沒有安打，他也表示剛從南韓 首爾回來時，身體狀況還沒調整好，也碰到時差問題，「我的狀況不是100%，我必須管理睡眠，想辦法在晚上睡覺、讓身體恢復。」

此外，大谷愛妻真美子此役也在場邊觀戰，身著道奇球衣、頭戴米色道奇球帽，毛小孩Decoy則在她的懷中，這是Decoy首度到場看大谷比賽，而真美子所在的包廂區，可看到牆邊掛著大谷的道奇隊、日本隊、火腿隊球衣。