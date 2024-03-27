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MLB／天使播致敬影片 大谷脫帽回應 全場掌聲..最後被三振

記者蘇志畬／綜合報導
大谷熱身賽首次回到天使主場，脫帽回應全場球迷的掌聲。（路透）
大谷熱身賽首次回到天使主場，脫帽回應全場球迷的掌聲。（路透）

道奇隊最後一場春訓熱身賽26日與天使隊交手，這也是大谷翔平轉戰道奇隊後首次回到天使主場，天使球團特別播放影片，向他去年在天使隊拿下MVP致意，大谷也脫帽回應全場球迷的掌聲。

前東家雖然溫暖歡迎，但大谷翔平手感還是冰冷，2打席都吞K，連續13打席沒敲安，在翻譯水原一平因涉賭風波被開除之後，更是11打數1安打的慘淡成績。

道奇隊在20、21日已經在南韓打過海外開幕戰，不過回到美國後還有與天使的3場熱身賽調整，前2場都在道奇球場，26日大谷重返天使主場，先發第2棒、指定打擊。

大谷翔平26日擔任先發第2棒、指定打擊，1局上大谷翔平的首打席，原本他已經站在打擊區準備，但天使此時特地播放大谷翔平的致敬影片，快速回顧他去年在天使隊拿下MVP的畫面，大谷也喊出暫停退出打擊區觀看，比賽因此暫停片刻，而隨著影片結束響起的是全場觀眾掌聲，大谷也向觀眾敬禮回應，但該打席大谷最終被西塞斯（Chase Silseth）三振出局。

4局上大谷則是在1出局後登場，纏鬥到第6球後，對西塞斯的79.8哩滑球揮棒落空，又遭到三振，6局上的第3打席則是被代打換下場，大谷翔平在熱身賽留下28打數11安打、打擊率3成93，另有2轟、9打點。

加上20、21日在南韓的開幕戰數據，大谷翔平自21日首打席敲安後，例行賽加上熱身賽已經連續13打席沒有敲安，期間有1次高飛犧牲打帶回1打點，另外還有2次四壞保送，在20日賽後水原一平被開除後，大谷接下來11打數僅敲1安。

大谷翔平 道奇 南韓

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