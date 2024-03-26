MLB／大谷翔平開完記者會傳接50球 啟動投手復健行程

大谷翔平開完記者會後馬上去練習傳接球。（路透）

在記者會首度談論水原一平事件後，大谷翔平 迅速把重心切換回到棒球，25日進行約50球傳接，啟動手肘動刀後的投手復健行程。

「投手大谷」去年僅出賽到8月就診斷出手肘韌帶傷情，最終在9月動刀，今年只能以「單刀模式」出賽。道奇 隊總教練羅伯茲 （Dave Roberts）在首爾時已經透露，大谷將在回到美國後開始投手復健課表，25日就被注意到出現在場上投球。

大谷先進行記者會，針對水原事件發表聲明，隨後就被注意到現身投手群中，他拿著手套上場傳接，進行約25球傳接後，大谷與隊醫人員交談，接著再投25球。

大谷過去兩年在投手丘上都繳出雙位數勝投賽季，今年按照計畫並不會上場投球，要到2025年才會恢復雙刀出賽。

此外，水原一平涉嫌簽賭，近日他的個人經歷被挖出。多家媒體曾指出，水原在紅襪隊擔任過日籍選手岡島秀樹的翻譯，但紅襪球團日前表示，從未以任何身分聘請水原。岡島秀樹在Instagram發文提到，「水原2012年曾擔任我的翻譯，當時我被邀請參加洋基隊春訓，他是球團為我找來的第一位翻譯，這是我們第一次見面。」

「由於我沒通過簽約前的體檢，因此我和水原失去合約，無法一起在球隊工作」岡島秀樹說。

岡島秀樹2007至2011年期間效力紅襪，他強調這段時間水原沒當過他的翻譯。