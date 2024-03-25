MLB／大谷聲明稿6度使用「撒謊」字眼 水原騙了所有人

大谷翔平記者會發表約12分鐘的聲明，共6度使用「謊言」、「撒謊」相關字眼說明翻譯水原一平涉賭風波。（美聯社）

大谷翔平 捲入翻譯水原一平涉賭風波後首度發聲，今天進行記者會發表約12分鐘的聲明，共6度使用「謊言」、「撒謊」相關字眼，對於遭到信任的人欺騙，大谷坦言已非震驚可以形容；然而記者會全程未接受媒體提問，也讓多數媒體認為大谷還有許多未解答的疑問。

水原事件在上周四經由媒體報導曝光，2021年起從事非法運動賭博欠債450萬美元，且透過大谷的帳戶還款，一開始說法為大谷幫忙還錢，後來修改為盜用大谷帳戶。相關人或被害者的立場未明，而大谷直到昨天向媒體預告，將在今天接受訪問，也讓記者以為將是Q&A的模式，未料卻是全程讀稿、並未接受提問。

美國記者直言，大谷還有許多必須釐清的部分，包括水原為何擁有他的帳戶信息、為何帳戶短少450萬美元卻渾然不覺等。

大谷在12分鐘的聲明稿中，共6度使用「謊言」一類的字眼，包括「從我的帳戶盜取金錢，且對所有人都在說謊」、「關於幫他轉帳償還賭債的說法，全部都是謊言」、「他沒有將接受媒體採訪的事告訴我，卻對我的經紀人說謊稱已經與我溝通過」、「他也向我謊稱已與球隊溝通過」、「我這時才知道，連我的經紀人都被他騙了」。

大谷表示，由於事件已在調查階段，他目前所說的內容有限，也坦言過去一周難熬，光是用震驚形容有點太微不足道。