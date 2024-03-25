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MLB／大谷翔平重逢天使前隊友 亮點是手上「日本特產」紙袋

記者陳宛晶／即時報導
大谷拿著日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。(路透)
大谷拿著日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。(路透)

結束首爾系列賽，道奇隊回到美國本土繼續春訓熱身賽，迎接與天使隊的公路大戰，大谷24日賽前與前隊友聊天，形成「萬紅叢中一點藍」，與楚奧特（Mike Trout）的相擁更讓許多球迷都稱畫面太美、有洋蔥。

大谷這趟首爾行不平靜，以妻子首次亮相「撒糖」開局，卻在翻譯水原一平涉賭風波的苦澀中收尾。回到美國洛杉磯後，道奇還有3場熱身賽要打，今天起一連3天面對天使，前兩場由道奇作東，第三場換成天使主場。

大谷擔任先發第二棒、指定打擊，2打數沒有安打、有1次保送上壘，首打席敲出左外野飛球出局，第2局在道奇的4分大局中選到保送，第3打席則是遭到坎寧（Griffin Canning）三振。

大谷拿著日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。(路透...
大谷拿著日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。(路透)

與前隊友相逢，大谷賽前與「紅軍」們聊得相當愉快，鏡頭捕捉到他的笑顏，包括楚奧特、莫尼亞克（Mickey Moniak）等人都來到他的身邊，楚奧特一把抱上大谷，緊靠在彼此肩頭，離別時大谷的腳步已經邁開，但視線還看著楚奧特，兩人的指尖也還勾在一起。

大谷去了一趟天使陣營後，手中多了一個日本北海道特產的「六花亭」紙袋，裡面裝的是天使職員親手做的瑪德蓮。

道奇 洛杉磯 日本

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